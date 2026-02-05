Зеленский заявил, что после войны переведет армию с мобилизационной на контрактную основу
Президент Владимир Зеленский планирует сохранить численность украинских войск на уровне 800 тысяч после завершения войны или прекращения огня и сделать так, чтобы это была контрактная армия, а не мобилизационная.
Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который находится с визитом в Украине, передает Украинская правда.
«Будем беречь нашу армию — 800 тысяч — о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня с мобилизационной в контрактную армию… Те, кто захочет», — заявил Зеленский.
По словам президента, при этом военных нужно будет поощрять высокими заработными платами.
«Я поставил задачу новому министру обороны (Михаилу Федорову. — Ред.), я ему сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть больше зарплата. Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы в состоянии это сделать», — сказал он.
Он добавил, что в этом вопросе Украине нужна финансовая помощь, прежде всего европейцев.
«Ведь украинская армия — это часть безопасности Европы», — подчеркнул Зеленский.
Поделиться новостью
Также по теме
Андрагог, клавиатурщик, кобзарь: в Службе занятости назвали необычные профессии в Украине
Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»
Сколько зарабатывают дата-специалисты в Украине
Что больше всего беспокоит миллиардеров в 2026 году
рф атаковала энергообъекты в восьми областях: введены аварийные отключения света
В каких странах Европы самые высокие минимальные зарплаты