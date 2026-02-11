Укрзализныця запускает «Романтический экспресс» ко Дню влюбленных (рейсы) Сегодня 10:13 — Личные финансы

Укрзализныця запускает «Романтический экспресс» ко Дню влюбленных (рейсы)

«Укрзализныця» запускает «Романтический экспресс» ко Дню влюбленных. Специальные поезда будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день.

«Независимо от возраста, „стажа“ отношений или того, первое это свидание или золотая свадьба. Ведь любовь не имеет границ и не считает лет» — пишут в компании.

Билеты

Билеты на Романтический экспресс уже можно приобрести в приложении Укрзализныци. А для наших защитников и защитников они уже доступны в «Армии+».

С этими билетами их в купе ждут подарки от друзей Укрзализныци.

Маршрут

• в Киеве: Киев-Пассажирский — Киев-Романтический.

• во Львове: Львов — Львов-Романтический.

Романтические экспрессы курсов 14 и 15 февраля дважды в день:

• Киев — в 14:45 и 19:10.

• Львов — в 15:30 и 19:00.

Путешествие будет длиться чуть более 2 часов и начинаем и завершаемся на Центральных вокзалах города.

Что там будет

Пассажиров ожидает романтическое путешествие в новеньком люкс вагоне в купе на двоих под романтическую музыку.

