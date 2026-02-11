С 10 февраля новые КЭП будут формироваться по обновленному алгоритму Сегодня 11:29 — Личные финансы

Все КЭП, выданные до 10 февраля, остаются в силе

В Украине начался переход к новому стандарту криптографической защиты данных — «Купина». Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут формироваться по усиленному алгоритму, обеспечивающему более высокий уровень защиты электронных документов и цифровой информации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Переходим на новый стандарт криптографической защиты — „Купина“. Это плановый шаг, который сделает электронные подписи и цифровые данные более устойчивыми к современным киберугрозам», — говорится в сообщении.

С 10 февраля 2026 года новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут создаваться по новому усиленному алгоритму. «Это как обновить замок в дверях на более надежный — внешне ничего не меняется, но взломать его становится сложнее», — пояснили в Минцифрі.

Главное о переходе:

все КЭП, выданные до 10 февраля, остаются в силе;

старые алгоритмы не отключаются мгновенно, они будут продолжать поддерживаться для проверки уже подписанных документов, но новые операции постепенно перейдут на стандарт «Купина». До 1 июля 2026 г. все поставщики доверительных услуг должны полностью перейти к использованию «Купины»;

новый стандарт устойчив к современным методам криптоанализа, что гарантирует защиту ваших данных на годы вперед.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне. Таким образом, «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.

