ру
С 10 февраля новые КЭП будут формироваться по обновленному алгоритму

Все КЭП, выданные до 10 февраля, остаются в силе
В Украине начался переход к новому стандарту криптографической защиты данных — «Купина». Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут формироваться по усиленному алгоритму, обеспечивающему более высокий уровень защиты электронных документов и цифровой информации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Переходим на новый стандарт криптографической защиты — „Купина“. Это плановый шаг, который сделает электронные подписи и цифровые данные более устойчивыми к современным киберугрозам», — говорится в сообщении.
С 10 февраля 2026 года новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут создаваться по новому усиленному алгоритму. «Это как обновить замок в дверях на более надежный — внешне ничего не меняется, но взломать его становится сложнее», — пояснили в Минцифрі.

Главное о переходе:

  • все КЭП, выданные до 10 февраля, остаются в силе;
  • старые алгоритмы не отключаются мгновенно, они будут продолжать поддерживаться для проверки уже подписанных документов, но новые операции постепенно перейдут на стандарт «Купина». До 1 июля 2026 г. все поставщики доверительных услуг должны полностью перейти к использованию «Купины»;
  • новый стандарт устойчив к современным методам криптоанализа, что гарантирует защиту ваших данных на годы вперед.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» меняется алгоритм создания и использования «Дія.Підпис». Теперь для активации услуги обязательными условиями станут наличие биометрического физического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне. Таким образом, «Дія» будет сверять данные непосредственно с ID-карты или загранпаспорта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
