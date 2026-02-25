Какие ФЛП платят больше всего единого налога — статистика Сегодня 10:04

Наибольшую долю поступлений единого налога обеспечили ФЛП третьей группы

В прошлом году физические лица-предприниматели перечислили в бюджет 59,88 млрд грн единого налога. Это +9% к результату 2024 года. Наибольшую часть поступлений традиционно обеспечили предприниматели третьей группы.

Об этом свидетельствует статистика Опенадатбот.

Третья группа

Предприниматели третьей группы ФЛП уплатили 47,84 млрд грн — это 80% от общей суммы единого налога. В Украине насчитывается 1,63 млн действующих плательщиков единого налога, и почти половина из них — 0,8 млн — работают именно на третьей группе.

Ставка для этой категории составляет 3% дохода для плательщиков НДС или 5% для тех, кто работает без НДС.

Количество ФЛП третьей группы за год почти не изменилось: 798,3 тыс. в конце 2024 года против 801,5 тыс. в конце 2025-го. В то же время, объем уплаченного ими налога вырос на 6,5%.

Вторая группа

ФЛП второй группы уплатили 11,5 млрд грн, что составляет 19% всех поступлений. По сравнению с 2024 годом, сумма выросла на 20%.

Отчасти это объясняется повышением фиксированной ставки. Если в 2024 году предприниматели второй группы платили 1420 грн в месяц, то в 2025-м уже 1600 грн. Количество плательщиков этой группы также возросло — на 4% в год.

Первая группа

Число предпринимателей первой группы продолжает уменьшаться. За год их стало меньше на 19% - до 165,7 тыс. человек. Соответственно, на 15% сократилась и сумма уплаченного налога.

В общей сложности они перечислили 537 млн ​​грн — менее 1% всех поступлений единого налога. Ставка для этой группы осталась без изменений — 302,8 грн в месяц.

Четвертая группа

Плательщики четвертой группы — фермерские хозяйства — в 2025 году более чем вдвое увеличили сумму уплаченного налога до 5,93 млн грн.

В то же время количество фермеров сократилось: около 700 предпринимателей по сравнению с примерно 800 годом ранее.

Где платят больше всего

Больше всего единый налог традиционно поступает из столицы. В Киеве ФЛП уплатили 13,2 млрд грн — это 22% от общей суммы.

Далее следуют Львовская область с 5,4 млрд грн (9%) и Днепропетровская область с 5,2 млрд грн (9%).

Столица также лидирует по отдельным группам. В третьей группе почти четверть всех поступлений — 11,6 млрд грн — обеспечили киевские предприниматели. Во второй группе Киев также впереди с 1,5 млрд грн.

В первой группе больше всего уплатили предприниматели из Одесской области — 48 млн грн. Среди фермерских хозяйств четвертой группы лидирует Волынская область, далее — Хмельницкая и Николаевская области.

