НБУ выпустил три новые оборотные памятные монеты (фото)

Выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов, bank.gov.ua

Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Ми сильні. Ми разом», посвященной единству Украины и ее регионам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о монетах:

«Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;

«Мы сильны. Мы вместе. Харківська область»;

«Мы сильны. Мы вместе. Херсонська область».

Серия монет о регионах Украины

«В прошлом году мы учредили новую серию оборотных памятных монет „Ми сильні. Ми разом“. Ее идея — продемонстрировать единство Украины, стойкость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто каждый день стойко выносит удары врага и держит Украину — Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. На реверсе каждой монеты — карта Украины. Целая, неразрывная, единая. С четкими административными границами. На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена — Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них — неотъемлемая часть украинского государства», — заявил глава Национального банка Андрей Пышный, презентуя новые монеты.

Он добавил, что выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026−2027 годов. В общей сложности в этой серии в обращение будет введено 54 млн монет, посвященных областям Украины.

Дизайн новых монет

Номинал монет «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» и «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — 10 гривен, они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс всех трех новых оборотных памятных монет — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Аверс всех трех новых оборотных памятных монет идентичный, bank.gov.ua

Главный элементом реверса этих монет — стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета. В частности:

на монете «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область» выделена Запорожская область;

на монете «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» — Харьковская область;



на монете «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — Херсонская область.



Дизайн реверса монет — Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация монет

Оборотные памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины, bank.gov.ua

Постепенно в наличное обращение будут введены по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Купить ролики можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка ).

