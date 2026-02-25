0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ выпустил три новые оборотные памятные монеты (фото)

6
Выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов
Выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов, bank.gov.ua
Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Ми сильні. Ми разом», посвященной единству Украины и ее регионам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о монетах:
  • «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;
  • «Мы сильны. Мы вместе. Харківська область»;
  • «Мы сильны. Мы вместе. Херсонська область».

Серия монет о регионах Украины

«В прошлом году мы учредили новую серию оборотных памятных монет „Ми сильні. Ми разом“. Ее идея — продемонстрировать единство Украины, стойкость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто каждый день стойко выносит удары врага и держит Украину — Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. На реверсе каждой монеты — карта Украины. Целая, неразрывная, единая. С четкими административными границами. На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена — Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них — неотъемлемая часть украинского государства», — заявил глава Национального банка Андрей Пышный, презентуя новые монеты.
Он добавил, что выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026−2027 годов. В общей сложности в этой серии в обращение будет введено 54 млн монет, посвященных областям Украины.

Дизайн новых монет

Номинал монет «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» и «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — 10 гривен, они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
Аверс всех трех новых оборотных памятных монет — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
Аверс всех трех новых оборотных памятных монет идентичный
Аверс всех трех новых оборотных памятных монет идентичный, bank.gov.ua
Главный элементом реверса этих монет — стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета. В частности:
  • на монете «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область» выделена Запорожская область;
  • на монете «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» — Харьковская область;
  • на монете «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — Херсонская область.
Дизайн реверса монет — Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация монет

Оборотные памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.
Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.
Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины
Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины, bank.gov.ua
Постепенно в наличное обращение будут введены по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.
Купить ролики можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems