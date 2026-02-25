НБУ выпустил три новые оборотные памятные монеты (фото)
Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Ми сильні. Ми разом», посвященной единству Украины и ее регионам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о монетах:
- «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;
- «Мы сильны. Мы вместе. Харківська область»;
- «Мы сильны. Мы вместе. Херсонська область».
Серия монет о регионах Украины
«В прошлом году мы учредили новую серию оборотных памятных монет „Ми сильні. Ми разом“. Ее идея — продемонстрировать единство Украины, стойкость каждого региона и его жителей. Сегодня в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто каждый день стойко выносит удары врага и держит Украину — Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. На реверсе каждой монеты — карта Украины. Целая, неразрывная, единая. С четкими административными границами. На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена — Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них — неотъемлемая часть украинского государства», — заявил глава Национального банка Андрей Пышный, презентуя новые монеты.
Он добавил, что выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026−2027 годов. В общей сложности в этой серии в обращение будет введено 54 млн монет, посвященных областям Украины.
Дизайн новых монет
Номинал монет «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» и «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — 10 гривен, они изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
Аверс всех трех новых оборотных памятных монет — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
Главный элементом реверса этих монет — стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета. В частности:
- на монете «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область» выделена Запорожская область;
- на монете «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» — Харьковская область;
- на монете «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — Херсонская область.
Дизайн реверса монет — Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.
Оборот и реализация монет
Оборотные памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.
Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будут введены по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.
Купить ролики можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).
