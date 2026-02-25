0 800 307 555
300 млрд долгов. Кто и почему не возвращает кредиты государству? Послушайте, что сказала депутат

67
НДС для ФЛП не отменили, а отсрочили, отмечает Ольга Василевская-Смаглюк
Вопросы налоговых изменений для ФЛП, требований МВФ и неработающих кредитов в банках снова оказались в центре финансовой дискуссии. Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, почему идею с НДС для ФЛП поставили на паузу, поможет ли это бороться с минимизацией налогов и как государство планирует решать проблему 300 млрд грн неработающих кредитов.
Об этом говорится в новом видео Finance.ua.

НДС для ФЛП: решение не отменили, а отложили

По словам депутата, Международный валютный фонд не отказался от идеи изменений, но согласился перенести ее рассмотрение на март 2026 года.
Речь идет о договоренности с МВФ по поводу того, чтобы Верховная Рада рассмотрела налоговые предложения позже. В то же время, по оценке Василевской-Смаглюк, в парламенте пока нет достаточной поддержки для принятия таких решений, особенно если речь идет о лимите в 1 млн грн.
По ее мнению, введение НДС для части ФЛП не решит проблему минимизации налогов.
«Как по мне, это не решит ситуацию с минимизаторами, уклоняющимися от уплаты налогов, а лишь увеличит возможности для ФЛП делиться еще на других ФЛП. То есть вместо одного ФЛП мы получаем 2, 3, 4 ФЛП… бороться с минимизаторами мы таким образом не сможем», — говорит нардеп.
Депутат считает, что проблему дробления бизнеса следует решать посредством эффективной работы Государственной налоговой службы, а не новыми ограничениями. В частности, через назначение полноценного руководителя ГНС и усиление администрирования.
Она также отметила, что часть бизнесов, ранее работавших через ФЛП-модель, уже перешли на общую систему налогообложения.

300 млрд грн неработающих кредитов: почему они накопились

Еще одна большая проблема — около 300 млрд грн неработающих кредитов (NPL) в банковской системе.
По словам депутата, это следствие решений, принятых еще до 2014 года. Значительные объемы кредитов предоставлялись крупному бизнесу, в частности, компаниям с российским происхождением или предприятиям, которые впоследствии оказались на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
То есть проблема носит исторический характер и не возникла вчера, отмечает Смаглюк.
Как работает Национальный банк с NPL, а также как будет функционировать бюро кредитных историй в «Дії» — смотрите в видео:
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалогиКредиты
Payment systems