300 млрд боргів. Хто та чому не повертає кредити державі? Послухайте, що сказала депутатка Сьогодні 09:47

ПДВ для ФОПів не скасували, а відтермінували, зазначає Ольга Василевська-Смаглюк

Питання податкових змін для ФОПів, вимог МВФ та непрацюючих кредитів у банках знову опинилися в центрі фінансової дискусії. Народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, чому ідею з ПДВ для ФОПів поставили на паузу, чи допоможе це боротися з мінімізацією податків і як держава планує розв’язувати проблему 300 млрд грн непрацюючих кредитів.

ПДВ для ФОПів: рішення не скасували, а відклали

За словами депутатки, Міжнародний валютний фонд не відмовився від ідеї змін, але погодився перенести її розгляд на березень 2026 року.

Йдеться про домовленість із МВФ щодо того, щоб Верховна Рада розглянула податкові пропозиції пізніше. Водночас, за оцінкою Василевської-Смаглюк, наразі в парламенті немає достатньої підтримки для ухвалення таких рішень, особливо якщо мова про ліміт у 1 млн грн.

Читайте також ПДВ для ФОПів поки не буде: МВФ переглянув умови для України

На її думку, запровадження ПДВ для частини ФОПів не вирішить проблему мінімізації податків.

«Як на мене, це не вирішить ситуацію з мінімізаторами, ухилянтами від сплати податків, а лише збільшить можливості для ФОПів ділитися ще на інших ФОПів. Тобто замість одного ФОПу ми отримуємо 2, 3, 4 ФОПи… боротися з мінімізаторами ми таким чином не зможемо», — каже нардепка.

Депутатка вважає, що проблему дроблення бізнесу слід вирішувати через ефективну роботу Державної податкової служби, а не новими обмеженнями. Зокрема — через призначення повноцінного керівника ДПС та посилення адміністрування.

Вона також зазначила, що частина бізнесів, які раніше працювали через ФОП-модель, вже перейшли на загальну систему оподаткування.

300 млрд грн непрацюючих кредитів: чому вони накопичилися

Ще одна велика проблема — близько 300 млрд грн непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі.

За словами депутатки, це наслідок рішень, ухвалених ще до 2014 року. Значні обсяги кредитів надавалися великому бізнесу, зокрема компаніям із російським походженням або підприємствам, які згодом опинилися на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Тобто проблема має історичний характер і не виникла вчора, зазначає Смаглюк.

Як працює Національний банк із NPL, а також як функціонуватиме бюро кредитних історій у «Дії» — дивіться у відео:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.