Які ФОПи сплачують найбільше єдиного податку — статистика
Торік фізичні особи-підприємці перерахували до бюджету 59,88 млрд грн єдиного податку. Це +9% до результату 2024 року. Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечили підприємці третьої групи.
Про це свідчить статистика Опенадатбот.
Третя група
Підприємці третьої групи ФОП сплатили 47,84 млрд грн — це 80% від загальної суми єдиного податку. В Україні налічується 1,63 млн чинних платників єдиного податку, і майже половина з них — 0,8 млн — працюють саме на третій групі.
Ставка для цієї категорії становить 3% доходу для платників ПДВ або 5% — для тих, хто працює без ПДВ.
Кількість ФОПів третьої групи за рік майже не змінилася: 798,3 тис. наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас обсяг сплаченого ними податку зріс на 6,5%.
Друга група
ФОПи другої групи сплатили 11,5 млрд грн, що становить 19% усіх надходжень. Порівняно з 2024 роком сума зросла на 20%.
Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки. Якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му — вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла — на 4% за рік.
Перша група
Кількість підприємців першої групи продовжує зменшуватися. За рік їх стало менше на 19% — до 165,7 тис. осіб. Відповідно, на 15% скоротилася і сума сплаченого податку.
Загалом вони перерахували 537 млн грн — менш як 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для цієї групи залишилася без змін — 302,8 грн на місяць.
Четверта група
Платники четвертої групи — фермерські господарства — у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн.
Водночас кількість фермерів скоротилася: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.
Де сплачують найбільше
Найбільше єдиного податку традиційно надходить зі столиці. У Києві ФОПи сплатили 13,2 млрд грн — це 22% від загальної суми.
Далі йдуть Львівська область з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровська область з 5,2 млрд грн (9%).
Столиця також лідирує за окремими групами. У третій групі майже чверть усіх надходжень — 11,6 млрд грн — забезпечили київські підприємці. У другій групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.
У першій групі найбільше сплатили підприємці з Одеська область — 48 млн грн. Серед фермерських господарств четвертої групи лідирує Волинська область, далі — Хмельницька та Миколаївська області.
Раніше ми повідомляли, що за словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, Міжнародний валютний фонд не відмовився від ідеї змін, але погодився перенести її розгляд на березень 2026 року.
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ випустив три нові обігові пам’ятні монети (фото)
ШІ-бот випадково переказав незнайомцю $250 тис. у крипті
Смілянський майже 10 років очолює «Укрпошту»: ключові заяви, обіцянки, результати
300 млрд боргів. Хто та чому не повертає кредити державі? Послухайте, що сказала депутатка
Експерт попереджає про стрімке подорожчання пального
Українці в Німеччині: чи можна отримати громадянство після тимчасового захисту