Які ФОПи сплачують найбільше єдиного податку — статистика

Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили ФОП третьої групи
Торік фізичні особи-підприємці перерахували до бюджету 59,88 млрд грн єдиного податку. Це +9% до результату 2024 року. Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечили підприємці третьої групи.
Про це свідчить статистика Опенадатбот.

Третя група

Підприємці третьої групи ФОП сплатили 47,84 млрд грн — це 80% від загальної суми єдиного податку. В Україні налічується 1,63 млн чинних платників єдиного податку, і майже половина з них — 0,8 млн — працюють саме на третій групі.
Ставка для цієї категорії становить 3% доходу для платників ПДВ або 5% — для тих, хто працює без ПДВ.
Кількість ФОПів третьої групи за рік майже не змінилася: 798,3 тис. наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас обсяг сплаченого ними податку зріс на 6,5%.

Друга група

ФОПи другої групи сплатили 11,5 млрд грн, що становить 19% усіх надходжень. Порівняно з 2024 роком сума зросла на 20%.
Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки. Якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му — вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла — на 4% за рік.
Перша група

Кількість підприємців першої групи продовжує зменшуватися. За рік їх стало менше на 19% — до 165,7 тис. осіб. Відповідно, на 15% скоротилася і сума сплаченого податку.
Загалом вони перерахували 537 млн грн — менш як 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для цієї групи залишилася без змін — 302,8 грн на місяць.
Четверта група

Платники четвертої групи — фермерські господарства — у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн.
Водночас кількість фермерів скоротилася: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.
Де сплачують найбільше

Найбільше єдиного податку традиційно надходить зі столиці. У Києві ФОПи сплатили 13,2 млрд грн — це 22% від загальної суми.
Далі йдуть Львівська область з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровська область з 5,2 млрд грн (9%).
Столиця також лідирує за окремими групами. У третій групі майже чверть усіх надходжень — 11,6 млрд грн — забезпечили київські підприємці. У другій групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.
У першій групі найбільше сплатили підприємці з Одеська область — 48 млн грн. Серед фермерських господарств четвертої групи лідирує Волинська область, далі — Хмельницька та Миколаївська області.
Раніше ми повідомляли, що за словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, Міжнародний валютний фонд не відмовився від ідеї змін, але погодився перенести її розгляд на березень 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
