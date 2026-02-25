НБУ випустив три нові обігові пам’ятні монети (фото) Сьогодні 10:28

Випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років, bank.gov.ua

Національний банк України ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про монети:

«Ми сильні. Ми разом. Запорізька область»;

«Ми сильні. Ми разом. Харківська область»;

«Ми сильні. Ми разом. Херсонська область».

Серія монет про регіони України

«Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет „Ми сильні. Ми разом“. Її ідея — продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, — Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети — мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами. На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, — Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них — невід’ємна частина Української держави», — заявив голова Національного банку Андрій Пишний, презентуючи нові монети.

Він додав, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026−2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Дизайн нових монет

Монети «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» та «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет ідентичний, bank.gov.ua

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область» виокремлено Запорізьку область;

на монеті «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» — Харківську область;



на монеті «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» — Херсонську область.



Дизайн реверсу монет — Олександра Кучинська, художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обіг та реалізація монет

Обігові пам’ятні монети є законним платіжним засобом на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Вони прийматимуться від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України, bank.gov.ua

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного — 15 тис. шт.

Придбати ролики можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку ).

