0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартапы в Украине могут получить до $150 тыс. от Microsoft

34
Стартапы в Украине могут получить до $150 тыс. от Microsoft
Стартапы в Украине могут получить до $150 тыс. от Microsoft
Украинский фонд стартапов присоединился к международной сети Microsoft for Startups Investor Network. Это открывает для украинских IT-компаний возможность получить до $150 тыс. кредитов на использование сервисов Microsoft Azure и других инструментов экосистемы Microsoft.
Об этом сообщило Министерство цифровых трансформаций Украины.
Инициатива реализуется в рамках Стратегии инноваций WINWIN и имеет целью усилить позиции украинских технологических компаний на глобальном рынке.

Шаг к «мировой лиге» технологий

Присоединение к Investor Network расширяет доступ украинских стартапов к глобальной облачной инфраструктуре и корпоративным инструментам.
«Присоединение Украинского фонда стартапов к Microsoft for Startups Investor Network в рамках реализации Стратегии инноваций WINWIN — это шаг к мировой лиге технологических решений. Это предоставляет украинским стартапам доступ к глобальной облачной инфраструктуре, что позволит эффективнее запускать продукты, оптимизировать затраты на технологии и масштабировать решения на международные рынки уже сегодня», — говорит и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Что такое кредиты Microsoft и как они работают

Речь идет не о прямых денежных выплатах, а о виртуальных кредитах, по которым можно оплачивать пользование технологиями Microsoft.
Практически стартапы получают возможность покрыть расходы на серверы, базы данных, облачные сервисы и программное обеспечение без привлечения собственных средств. Сэкономленный бюджет компании могут направить на развитие команды, маркетинг или усовершенствование продукта.

На что можно использовать кредиты

Программа предусматривает доступ к инструментам для:
  • построения и масштабирования облачной инфраструктуры;
  • хранения больших объемов данных;
  • интеграции решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения;
  • тестирования продуктов и подготовки к выходу на международные рынки.
Отдельно участники получают доступ к сервисам корпоративного уровня, включая GitHub, Microsoft 365 и Azure OpenAI Service.
Читайте также

Кто может получить до $150 тыс.

Податься могут стартапы на стадиях от pre-seed до Series A, которые:
  • создают собственный IT-продукт как основу бизнеса;
  • являются частными коммерческими компаниями (не консалтинг, не государственные структуры и криптомайнинг);
  • не привлекали инвестиции в стадии Series C и выше;
  • за все время получили менее $350 тыс. кредитов Azure.

Как подать заявку

Чтобы проверить соответствие условиям и подать заявку, стартапам нужно заполнить краткую онлайн-форму.
Программа будет реализована Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским фондом стартапов в рамках Стратегии цифрового развития инноваций Украины 2030 (WINWIN).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СтартапИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems