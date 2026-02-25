Стартапы в Украине могут получить до $150 тыс. от Microsoft
Украинский фонд стартапов присоединился к международной сети Microsoft for Startups Investor Network. Это открывает для украинских IT-компаний возможность получить до $150 тыс. кредитов на использование сервисов Microsoft Azure и других инструментов экосистемы Microsoft.
Об этом сообщило Министерство цифровых трансформаций Украины.
Инициатива реализуется в рамках Стратегии инноваций WINWIN и имеет целью усилить позиции украинских технологических компаний на глобальном рынке.
Шаг к «мировой лиге» технологий
Присоединение к Investor Network расширяет доступ украинских стартапов к глобальной облачной инфраструктуре и корпоративным инструментам.
«Присоединение Украинского фонда стартапов к Microsoft for Startups Investor Network в рамках реализации Стратегии инноваций WINWIN — это шаг к мировой лиге технологических решений. Это предоставляет украинским стартапам доступ к глобальной облачной инфраструктуре, что позволит эффективнее запускать продукты, оптимизировать затраты на технологии и масштабировать решения на международные рынки уже сегодня», — говорит и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
Что такое кредиты Microsoft и как они работают
Речь идет не о прямых денежных выплатах, а о виртуальных кредитах, по которым можно оплачивать пользование технологиями Microsoft.
Практически стартапы получают возможность покрыть расходы на серверы, базы данных, облачные сервисы и программное обеспечение без привлечения собственных средств. Сэкономленный бюджет компании могут направить на развитие команды, маркетинг или усовершенствование продукта.
На что можно использовать кредиты
Программа предусматривает доступ к инструментам для:
- построения и масштабирования облачной инфраструктуры;
- хранения больших объемов данных;
- интеграции решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения;
- тестирования продуктов и подготовки к выходу на международные рынки.
Отдельно участники получают доступ к сервисам корпоративного уровня, включая GitHub, Microsoft 365 и Azure OpenAI Service.
Кто может получить до $150 тыс.
Податься могут стартапы на стадиях от pre-seed до Series A, которые:
- создают собственный IT-продукт как основу бизнеса;
- являются частными коммерческими компаниями (не консалтинг, не государственные структуры и криптомайнинг);
- не привлекали инвестиции в стадии Series C и выше;
- за все время получили менее $350 тыс. кредитов Azure.
Как подать заявку
Чтобы проверить соответствие условиям и подать заявку, стартапам нужно заполнить краткую онлайн-форму.
Программа будет реализована Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским фондом стартапов в рамках Стратегии цифрового развития инноваций Украины 2030 (WINWIN).
