Стартапы в Украине могут получить до $150 тыс. от Microsoft

Украинский фонд стартапов присоединился к международной сети Microsoft for Startups Investor Network. Это открывает для украинских IT-компаний возможность получить до $150 тыс. кредитов на использование сервисов Microsoft Azure и других инструментов экосистемы Microsoft.

Об этом сообщило Министерство цифровых трансформаций Украины.

Инициатива реализуется в рамках Стратегии инноваций WINWIN и имеет целью усилить позиции украинских технологических компаний на глобальном рынке.

Шаг к «мировой лиге» технологий

Присоединение к Investor Network расширяет доступ украинских стартапов к глобальной облачной инфраструктуре и корпоративным инструментам.

«Присоединение Украинского фонда стартапов к Microsoft for Startups Investor Network в рамках реализации Стратегии инноваций WINWIN — это шаг к мировой лиге технологических решений. Это предоставляет украинским стартапам доступ к глобальной облачной инфраструктуре, что позволит эффективнее запускать продукты, оптимизировать затраты на технологии и масштабировать решения на международные рынки уже сегодня», — говорит и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Что такое кредиты Microsoft и как они работают

Речь идет не о прямых денежных выплатах, а о виртуальных кредитах, по которым можно оплачивать пользование технологиями Microsoft.

Практически стартапы получают возможность покрыть расходы на серверы, базы данных, облачные сервисы и программное обеспечение без привлечения собственных средств. Сэкономленный бюджет компании могут направить на развитие команды, маркетинг или усовершенствование продукта.

На что можно использовать кредиты

Программа предусматривает доступ к инструментам для:

построения и масштабирования облачной инфраструктуры;

хранения больших объемов данных;

интеграции решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения;

тестирования продуктов и подготовки к выходу на международные рынки.

Отдельно участники получают доступ к сервисам корпоративного уровня, включая GitHub, Microsoft 365 и Azure OpenAI Service.

Кто может получить до $150 тыс.

Податься могут стартапы на стадиях от pre-seed до Series A, которые:

создают собственный IT-продукт как основу бизнеса;

являются частными коммерческими компаниями (не консалтинг, не государственные структуры и криптомайнинг);

не привлекали инвестиции в стадии Series C и выше;

за все время получили менее $350 тыс. кредитов Azure.

Как подать заявку

Чтобы проверить соответствие условиям и подать заявку, стартапам нужно заполнить краткую онлайн-форму.

Программа будет реализована Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским фондом стартапов в рамках Стратегии цифрового развития инноваций Украины 2030 (WINWIN).

