Почему банкротство — не приговор для бизнеса. Объясняют юристы компании «Звільнимо», у которых более 1 млрд грн списанных долгов

Число процедур банкротства в Украине растет четвертый год подряд. По данным Министерства юстиции, на начало 2026 года в процедурах неплатежеспособности находились 5486 юридических и физических лиц. Сервис Опендатабот со ссылкой на данные Верховного Суда сообщает, что в 2025 году было открыто 780 новых судебных процедур банкротства компаний — около 10% от общего количества предприятий, прекративших деятельность в течение года.

Юристы компании «Звільнимо» отмечают: банкротство — это не признак «краха бизнеса», а предусмотренный законом механизм урегулирования задолженности. Для компании, у которой имеются признаки неплатежеспособности, это не только право, но и обязанность. Своевременная инициация процедуры позволяет списать долги в правовом поле и минимизировать риски для владельцев и руководителей.

Компания «Звільнимо», специализирующаяся на банкротстве юридических лиц , а также граждан, за 7 лет работы сопровождала процедуры, в пределах которых было списано более 1 млрд грн долгов бизнеса. В компании отмечают, что масштаб этой цифры отражает системный спрос предпринимателей на законные инструменты финансовой перезагрузки и ликвидации компаний без негативных последствий для владельцев и директоров при соблюдении процедуры.

Компания предлагает комплексное сопровождение — от анализа финансового состояния предприятия до представительства интересов в суде.

«Банкротство — это не признак „краха бизнеса“, а нормальный, предусмотренный законом механизм урегулирования задолженности. Для компании с признаками неплатежеспособности инициирование этой процедуры — это не только право, но и прямая обязанность. Своевременное применение этого инструмента позволяет списать долги исключительно в правовом поле, гарантируя законную финансовую перезагрузку или ликвидацию компании без каких-либо негативных последствий для владельцев и директоров. Чтобы процесс прошел успешно и безопасно, к нему следует правильно подготовиться, непременно начав с комплексного анализа финансового состояния предприятия», — говорит руководитель ЮК «Звільнимо» Олег Болотский.

Следует отметить, что наиболее уязвимой организационно-правовой формой остаются общества с ограниченной ответственностью — на них приходится 84% всех дел о неплатежеспособности. По отраслевому распределению больше всего процедур зафиксировано в оптовой торговле — 266 компаний. Второе место занимает сельское хозяйство — 71 предприятие. Также в список секторов с повышенным количеством дефолтов вошли операции с недвижимостью (53 компании), строительство (48) и розничная торговля (38). Такие данные обнародовались в профильных медиа со ссылкой на аналитику Опендатабот.

Географически больше всего процедур открыто в Киеве — 140 дел, что составляет около 18% от общего количества. Высокие показатели также демонстрируют Запорожская область — 138 случаев, а также Киевская, Днепропетровская и Одесская области, традиционно остающиеся центрами деловой активности.

Параллельно растет и количество банкротств физических лиц. За четыре года войны их количество увеличилось более чем в три раза — с 540 в 2021 году до 1631 на середину 2025 года. Только за первые месяцы 2024 года количество таких дел возросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты связывают эту динамику с завершением действия временных ограничений на взыскание долгов и возобновлением активной работы исполнительных органов.

