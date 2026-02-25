В НБУ рассказали, достаточно ли запасов капитала в банковской системе Сегодня 16:15

Запасов капитала в банковской системе достаточно даже при кризисном сценарии

Украина уже четыре года противостоит агрессии россии и живет в условиях полномасштабной войны. В настоящее время украинский бизнес и банковская система демонстрируют невиданный уровень адаптации.

Детальнее о приоритетах Национального банка и планах на будущее рассказал первый заместитель Главы НБУ Сергей Николайчук во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.

Основные экономические показатели

Как отметил Николайчук, экономика постепенно восстанавливается.

ВВП в 2025 году вырос почти на 2%. Приблизительно такие же темпы ожидаются Нацбанком и в этом году.

в 2025 году вырос почти на 2%. Приблизительно такие же темпы ожидаются Нацбанком и в этом году. Инфляция благодаря мерам Нацбанка снизилась до 7,4% в годовом измерении в январе. В планах дальнейшее снижение этого показателя до целевого уровня в 5%.

благодаря мерам Нацбанка снизилась до 7,4% в годовом измерении в январе. В планах дальнейшее снижение этого показателя до целевого уровня в 5%. Международные резервы Украины находятся на историческом максимуме около 58 млрд долларов США.

«Конечно, весомую роль для достижения таких результатов играет поддержка наших международных партнеров, которые предоставили почти 170 млрд долларов США помощи на бюджетные цели, и еще значительные объемы военной поддержки.

Кроме того, в конце 2025 года Совет Европейского Союза согласовал решение предоставить Украине 90 млрд евро на 2026−27 годов в форме кредита. Также есть договоренности с Международным валютным фондом на уровне персонала о новой четырехлетней программе финансирования. Надеемся, что уже в ближайшую неделю эта программа будет утверждена Советом директоров МВФ", — рассказал первый замглавы НБУ.

Кроме того, Европейская комиссия предложила выделить Украине 100 млрд евро в рамках долгосрочного бюджета ЕС на 2028−2034 годы.

«Хочу поблагодарить наших международных партнеров и тех украинских дипломатов, которые смогли достичь такого результата на международной арене. В то же время, стоит отметить усилия украинской власти и бизнеса», — отметил Николайчук.

Как сегодня работает банковская система

Банковская система в Украине, по словам Николайчука, продолжает бесперебойно работать, остается устойчивой и ликвидной, имеет достаточные запасы капитала. Это подтвердила оценка устойчивости НБУ, которую в прошлом году впервые с начала масштабного вторжения провели по стандартной процедуре.

Результаты оценки устойчивости показали, что запасов капитала в банковской системе достаточно не только для покрытия рисков деятельности при нормальных условиях, но и при гипотетическом кризисном сценарии.

Читайте также НБУ назвал убыточные банки за 2025 год

Более того, сейчас банковская система не усугубляет шоки, как это происходило во время предыдущих кризисных эпизодов в украинской истории, а наоборот, поддерживает экономику. Об этом свидетельствуют следующие факторы:

более быстрое возобновление кредитования;

ниже значение Индекса финансового стресса;

отсутствие масштабного вывода банков с рынка;

нулевые расходы государства на поддержку системных учреждений;

сокращение доли неработающих кредитов до исторического минимума за более чем 15 лет — по состоянию на 1 января 2026 года этот показатель достиг 14%.

Тренд на евроинтеграцию

В этом вопросе у Национального банка очень амбициозная цель — привести финансовые регуляции в максимальное соответствие требованиям Европейского Союза до конца 2027 года.

«У нас уже есть весьма ощутимые результаты. Например, в банковском секторе мы достигли уровня эквивалентности почти 80% к концу прошлого года, тогда как в начале 2022 года этот показатель составлял всего 50%», — рассказал представитель НБУ.

Читайте также Придется ли Украине перейти с гривны на евро при вступлении в ЕС — разъяснение регулятора

По словам Николайчука, в этой сфере Национальный банк уже принял решение, что с начала 2027 года банки должны соблюдать требования к буферам капитала. Также разрабатывается методология определения повышенных индивидуальных требований к капиталу внутри Pillar II для их внедрения с 2027 года. В то же время, минимальное требование к достаточности регулятивного капитала снизится с текущих 10% до 8%, что соответствует практике Европейского Союза.

Кроме того, Национальный банк продолжит работу над полной имплементацией основных директив Европейского Союза в сфере страхования и связанных с ними регламентов, в частности:

о платежеспособности;

о распространении страховых услуг;

о страховании гражданской ответственности в связи с использованием моторных транспортных средств

«Дальнейшее внедрение требований Европейского Союза в финансовом секторе, по нашему мнению, будет однозначно повышать устойчивость сектора к вызовам. В то же время, вводя новые требования, Национальный банк будет ориентироваться на сохранение способности финансового сектора и в дальнейшем кредитовать и поддерживать экономику», — подытожил Николайчук.

Как отметил представитель Нацбанка, конечная цель — это развитие устойчивой финансовой системы, способной не только противостоять вызовам и поддерживать экономику в условиях войны и послевоенного восстановления, но и такой, которая будет способна занять достойное место на высококонкурентном рынке Европейского Союза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.