День финансов: соцзащита военных, запасы капитала в банковской системе, 3% ВВП Польши Сегодня 17:36

В среду, 25 февраля, ВР приняла законопроект о соцзащите военных, также стало известно, что украинские предприниматели обеспечивают около 3% ВВП.

Соцзащита военных

Сегодня, 25 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных. Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, он формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы. Подробности читайте здесь.

Также ВР приняла законопроект о выплатах пострадавшим работникам критической инфраструктуры.

Штрафы для бизнеса

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15043. Документ направлен на усиление административной ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам.

В то же время, в прошлом году физические лица-предприниматели перечислили в бюджет 59,88 млрд грн единого налога. Это +9% к результату 2024 года.

Запасы капитала в банковской системе

Украина уже 4 года противостоит агрессии россии и живет в условиях полномасштабной войны. В настоящее время украинский бизнес и банковская система демонстрируют невиданный уровень адаптации. Детальнее о приоритетах Национального банка и планах на будущее рассказал первый заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук.

«Укрпочта Банк»

Укрпочта продолжает работать над получением банковской лицензии для запуска «Укрпочта Банка», несмотря на то, что Национальный банк признал неплатежеспособным ПИН Банк, на базе которого планировалось создать такой почтовый банк.

Кстати, Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в последние недели завоевал статус едва ли не самого заметного украинского топ-менеджера в социальных сетях и новостных лентах национальных медиа. Впрочем, истинную цену руководителя определяют не лайки или комментарии, а конкретные результаты и исполненные обещания.

Finance.ua решил проанализировать заявления Игоря Смелянского и проверить, подкрепляются ли его слова реальными действиями.

Где больше всего ипотек

Банки Украины в декабре выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму почти 2 млрд грн. Средневзвешенная эффективная ставка составляла 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% на вторичном рынке.

3% ВВП Польши

Предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны. Эти предприятия работают в разных секторах экономики и стали заметной составляющей польского рынка труда и предпринимательства.

Пенсии в ЕС

По данным Евростата, в 2024 году средняя пенсия для женщин в возрасте 65 лет и старше в ЕС была на 24,5% ниже, чем для мужчин. Где самая большая и наименьшая разница — читайте здесь.

Новые оборотные памятные монеты

Национальный банк Украины ввел в обращение три новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Ми сильні. Ми разом», посвященной единству Украины и ее регионам.

