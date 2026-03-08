0 800 307 555
Что будет с депозитом, если банк обанкротится

Личные финансы
Как работают банковские депозиты
Как работают банковские депозиты, Фото: freepik
Депозит — это простой и понятный инструмент для безопасного хранения сбережений. Он позволяет не только обезопасить средства, но и получить дополнительную прибыль благодаря начислению процентов.
Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Чек-лист депозита

Депозит предусматривает размещение средств в банке на определенный срок под установленный процент. Как правило, чем дольше период размещения и чем меньше вы снимаете средства, тем выше ставку предлагает банк.
Перед открытием депозита необходимо:
  • определить цель и срок размещения средств в банке;
  • сравнить условия разных банков;
  • проверить участие учреждения в Фонде гарантирования вкладов;
  • внимательно прочитать договор, в частности условия пролонгации и досрочного снятия;
  • выбрать валюту вклада.
Ранее мы подробнее рассказывали о чек-листе выбора депозита и банка.

Что будет с деньгами, если банк обанкротится

Деньги вкладчиков защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Это экономически самостоятельное учреждение, возмещающее средства в случае признания банка неплатежеспособным.
Во время военного положения Фонд компенсирует 100% суммы вклада вместе с начисленными процентами.
После завершения военного положения будет действовать гарантированная сумма возмещения — до 600 тыс. грн в одном банке для одного вкладчика.
Если банк признают неплатежеспособным, Фонд:
  • определяет порядок выплат денежных средств;
  • выбирает банки-агенты;
  • организует возврат средств вкладчикам без сложных процедур.
Таким образом, клиенты не остаются один на один с финансовыми рисками.
Ранее Finance.ua писал, если у человека уже есть некоторая сумма временно свободных средств, которые не понадобятся в ближайшие 3−6 месяцев, выгоднее их положить на депозит. Процентная ставка при этом будет намного выше, чем на накопительных счетах.
Также если есть вероятность, что деньги могут понадобиться, лучше не связываться с депозитами, а положить их на накопительный счет.
Подробно об обоих вариантах рассказываем в статье: Депозиты или накопительные сервисы: что выбрать в 2026 году.
