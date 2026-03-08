Что будет с депозитом, если банк обанкротится Сегодня 16:12 — Личные финансы

Депозит — это простой и понятный инструмент для безопасного хранения сбережений. Он позволяет не только обезопасить средства, но и получить дополнительную прибыль благодаря начислению процентов.

Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Чек-лист депозита

Депозит предусматривает размещение средств в банке на определенный срок под установленный процент. Как правило, чем дольше период размещения и чем меньше вы снимаете средства, тем выше ставку предлагает банк.

Перед открытием депозита необходимо:

определить цель и срок размещения средств в банке;

сравнить условия разных банков;

проверить участие учреждения в Фонде гарантирования вкладов;

внимательно прочитать договор, в частности условия пролонгации и досрочного снятия;

выбрать валюту вклада.

Что будет с деньгами, если банк обанкротится

Деньги вкладчиков защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Это экономически самостоятельное учреждение, возмещающее средства в случае признания банка неплатежеспособным.

Во время военного положения Фонд компенсирует 100% суммы вклада вместе с начисленными процентами.

После завершения военного положения будет действовать гарантированная сумма возмещения — до 600 тыс. грн в одном банке для одного вкладчика.

Если банк признают неплатежеспособным, Фонд:

определяет порядок выплат денежных средств;

выбирает банки-агенты;

организует возврат средств вкладчикам без сложных процедур.

Таким образом, клиенты не остаются один на один с финансовыми рисками.

