0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОП анонсировали контракты с четкими сроками службы для военных

79
Подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные граждане
Подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные граждане
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палис заявил, что для украинских военнослужащих планируют ввести контракты с четко определенными сроками службы и возможностью отсрочки после их завершения. Инициатива направлена ​​на постепенный переход в контрактную армию.
Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
По словам Палисы, подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные.
«Речь идет о контрактах, которые смогут подписывать, в частности, уже мобилизованные граждане Украины для получения четких сроков службы и плавного перехода от мобилизационной армии к контрактной», — отметил заместитель руководителя ОП.
Читайте также
Палиса сообщил, что предыдущий министр обороны подготовил соответствующий законопроект, который уже подавался в Верховную Раду.
Он добавил, что действующий министр обороны Михаил Федоров взял паузу для доработки документа, после чего ожидается представление обновленного проекта.
«Запрос на определенные сроки службы понятен, и мы будем пытаться реализовать его через контрактную форму», — подытожил Палиса.

Изменения к подходам мобилизации

Ранее член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Федор Вениславский сообщал, что в Украине готовят изменения к подходам мобилизации. Они предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.
По его словам, одним из ключевых направлений является увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит снизить долю мобилизации и сделать службу более прогнозируемой.
«Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контрактной службе и минимизируем количество мобилизованных, это позволит существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях», — отметил он.
Читайте также
Вениславский сообщил, что значительная часть мобилизованных готова подписать контракты сроком от двух до пяти лет, которые будут предусматривать финансовые стимулы и более четкие гарантии социальной и правовой защиты.
По словам депутата, наработанные изменения планируют вынести на широкое обсуждение в ближайшее время ориентировочно в феврале-марте.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек. Министр экономики Украины Алексей Соболев объяснял, что бронирование дает положительный эффект для экономики. В частности, оно стимулирует работников исходить из теневых трудовых отношений.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что планирует сохранить численность украинских войск на уровне 800 тысяч после завершения войны или прекращения огня и сделать так, чтобы это была контрактная армия, а не мобилизационная.
По материалам:
Радіо Свобода
МобилизацияВСУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems