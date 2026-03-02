ОП анонсировали контракты с четкими сроками службы для военных Сегодня 10:05

Подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные граждане

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палис заявил, что для украинских военнослужащих планируют ввести контракты с четко определенными сроками службы и возможностью отсрочки после их завершения. Инициатива направлена ​​на постепенный переход в контрактную армию.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По словам Палисы, подписывать соответствующие контракты смогут также мобилизованные.

«Речь идет о контрактах, которые смогут подписывать, в частности, уже мобилизованные граждане Украины для получения четких сроков службы и плавного перехода от мобилизационной армии к контрактной», — отметил заместитель руководителя ОП.

Палиса сообщил, что предыдущий министр обороны подготовил соответствующий законопроект, который уже подавался в Верховную Раду.

Он добавил, что действующий министр обороны Михаил Федоров взял паузу для доработки документа, после чего ожидается представление обновленного проекта.

«Запрос на определенные сроки службы понятен, и мы будем пытаться реализовать его через контрактную форму», — подытожил Палиса.

Изменения к подходам мобилизации

Ранее член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Федор Вениславский сообщал , что в Украине готовят изменения к подходам мобилизации. Они предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.

По его словам, одним из ключевых направлений является увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Ожидается, что это позволит снизить долю мобилизации и сделать службу более прогнозируемой.

«Когда мы обеспечим максимальное привлечение граждан к контрактной службе и минимизируем количество мобилизованных, это позволит существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях», — отметил он.

Вениславский сообщил, что значительная часть мобилизованных готова подписать контракты сроком от двух до пяти лет, которые будут предусматривать финансовые стимулы и более четкие гарантии социальной и правовой защиты.

По словам депутата, наработанные изменения планируют вынести на широкое обсуждение в ближайшее время ориентировочно в феврале-марте.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек. Министр экономики Украины Алексей Соболев объяснял, что бронирование дает положительный эффект для экономики. В частности, оно стимулирует работников исходить из теневых трудовых отношений.

Президент Владимир Зеленский заявлял , что планирует сохранить численность украинских войск на уровне 800 тысяч после завершения войны или прекращения огня и сделать так, чтобы это была контрактная армия, а не мобилизационная.

