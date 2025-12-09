0 800 307 555
73
73
Кабмин внес в Раду законопроект о контрактной службе и отсрочках: детали
Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект закона № 14283 о новых контрактах на прохождение военной службы и о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Цель проекта закона

В правительстве стремятся создать условия для перехода вооруженных сил на службу по контракту.
Принятие закона необходимо для популяризации военной службы по контракту, повышения ее престижа и привлекательности среди граждан. Особенно это актуально в условиях военного положения, когда вопрос укомплектованности сил обороны мотивированными военнослужащими является первоочередным.

Основные положения документа

Проект предусматривает изменения в статьи 19, 20 и 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в частности:
  1. Возможность заключать или перезаключать контракты с повышенными мотивационными факторами для военнослужащих, проходящих службу по призыву во время мобилизации, во время особого периода, а также для тех, кто уже находится на службе по контракту.
  2. Принятие на военную службу по контракту с повышенными мотивационными факторами военнослужащих других видов службы и военнообязанных.
  3. Установление сроков контрактов в период от 1 до 5 лет с возможностью перезаключения следующего контракта сроком 1−10 лет.
  4. Перезаключение контрактов с повышенными мотивационными факторами для выпускников профессиональных высших и высших военных учебных заведений.
Также проект устанавливает право на отсрочку от призыва на 12 месяцев после увольнения с контрактной службы с повышенными мотивационными факторами.

Ожидаемые результаты

Ожидается, что внедрение положений обеспечит:
  • стабильную и эффективную систему комплектования воинских частей контрактниками, что уменьшит зависимость от мобилизационных мер;
  • прогнозируемое планирование персонала в сфере обороны;
  • повышение социальной защиты военнослужащих через дополнительные гарантии, включая отсрочку от призыва;
  • формирование кадрового потенциала профессиональной армии и подготовку высококвалифицированных военных.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство утвердило проект закона, которым внедряются новые контракты для военнослужащих, в том числе гарантированные четкие сроки службы и повышение выплат. Новые контракты смогут заключить находящиеся в запасе и резервисты граждане, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.
По материалам:
Finance.ua
Военный учетПризывКонтрактВоенная служба
