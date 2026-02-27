Возвращение беженцев домой: каждый седьмой юноша — за границей (инфографика)
По состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн — в западных странах.
Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии «Украинские беженцы после четырех лет за рубежом».
Где находят убежище
Каждый четвертый украинский беженец живет в Германии.
Наибольшее количество украинских беженцев сейчас проживает в Германии (23%) и Польше (19,5%).
Германию немного чаще выбирает молодежь до 35 лет. Здесь живет 28% беженцев младше 35 лет и 20% беженцев, которым 35 лет или больше.
Польша более привлекательна для беженцев в возрасте 35−49 лет: здесь живет 24% этой возрастной группы. Для сравнения, только 15% беженцев до 35 лет и 18% беженцев старше 49 лет живут в этой стране.
Кто выехал
Большинство выехавших — это женщины (40% от общего количества) и дети (31%). Доля мужчин старше 18 лет составляет 29%.
Аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.
Читайте также
Более трети (37%) семей беженцев сейчас живут с детьми до 18 лет. В 2025 году полные семьи с детьми выезжали несколько активнее — 25% против 17% в 2022—2024.
Более половины беженцев — с востока и юга
Большинство беженцев до выезда за границу проживало в Киеве и Киевской области (24%), а также в восточных и южных областях Украины (52%).
Из городов выезжали чаще, чем из сел. Только каждый десятый украинский беженец уехал из села. 64% беженцев проживало в крупных городах и областных центрах: 20% в Киеве, 11% в Харькове, 7% в Днепре, 6% в Одессе.
Образование и работа
Согласно исследованию, украинские беженцы — это в основном высокообразованные люди со средним и более высоким средним достатком в прошлом.
71% имеют диплом бакалавра или выше, и такая же доля была трудоустроена в Украине до войны.
Сейчас 1,7 млн. взрослых украинцев уже успешно интегрировались в рынки труда западных стран.
Планы вернуться
Что касается планов вернуться в Украину, наименее подвержены возвращению мужчины, молодежь и люди с высоким уровнем дохода за рубежом. Наличие детей часто становится якорем, который держит семью в безопасности и стабильности западных образовательных систем.
- Около 43% беженцев намерены возвращаться в Украину,
- 36% не планируют/скорее не планируют.
Среди желающих вернуться в Украину почти 80% готовы возвращаться только после окончательного завершения войны с подписанием документа, позволяющего возобновить полеты гражданской авиации над Украиной.
Ранее писали, украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются бременем для социальных систем. Об этом заявила специальная посланница ЕС по украинцам Ильва Йоганссон.
Например, украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд. злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд. злотых.
Поделиться новостью
Также по теме
«Серебряный возраст» экономики: кого больше всего ищут работодатели (мнение эксперта)
Официальные и реальные зарплаты в ресторанной сфере отличаются в 2−3 раза — ГНС
Возвращение беженцев домой: каждый седьмой юноша — за границей (инфографика)
Украине требуется $90 млрд на восстановление энергетики — Минэнерго
Как сложная зима повлияла на планы украинцев по покупке жилья
Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников