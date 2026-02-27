Возвращение беженцев домой: каждый седьмой юноша — за границей (инфографика) Сегодня 12:04

Возвращение беженцев домой: каждый седьмой юноша — за границей (инфографика)

По состоянию на конец 2025 года за границей находятся 5,6 млн украинцев, из которых 4,3 млн — в западных странах.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии «Украинские беженцы после четырех лет за рубежом».

Где находят убежище

Каждый четвертый украинский беженец живет в Германии.

Наибольшее количество украинских беженцев сейчас проживает в Германии (23%) и Польше (19,5%).

Германию немного чаще выбирает молодежь до 35 лет. Здесь живет 28% беженцев младше 35 лет и 20% беженцев, которым 35 лет или больше.

Польша более привлекательна для беженцев в возрасте 35−49 лет: здесь живет 24% этой возрастной группы. Для сравнения, только 15% беженцев до 35 лет и 18% беженцев старше 49 лет живут в этой стране.

Кто выехал

Большинство выехавших — это женщины (40% от общего количества) и дети (31%). Доля мужчин старше 18 лет составляет 29%.

Аналитики отмечают, что после разрешения на свободное пересечение границы для мужчин в возрасте 18−22 лет, с августа по ноябрь 2025 года Украину покинуло на 96 тыс. больше представителей этой группы, чем вернулось. Каждый седьмой юноша этой возрастной категории сейчас находится за границей.

Более трети (37%) семей беженцев сейчас живут с детьми до 18 лет. В 2025 году полные семьи с детьми выезжали несколько активнее — 25% против 17% в 2022—2024.

Более половины беженцев — с востока и юга

Большинство беженцев до выезда за границу проживало в Киеве и Киевской области (24%), а также в восточных и южных областях Украины (52%).

Из городов выезжали чаще, чем из сел. Только каждый десятый украинский беженец уехал из села. 64% беженцев проживало в крупных городах и областных центрах: 20% в Киеве, 11% в Харькове, 7% в Днепре, 6% в Одессе.

Образование и работа

Согласно исследованию, украинские беженцы — это в основном высокообразованные люди со средним и более высоким средним достатком в прошлом.

71% имеют диплом бакалавра или выше, и такая же доля была трудоустроена в Украине до войны.

Сейчас 1,7 млн. взрослых украинцев уже успешно интегрировались в рынки труда западных стран.

Планы вернуться

Что касается планов вернуться в Украину, наименее подвержены возвращению мужчины, молодежь и люди с высоким уровнем дохода за рубежом. Наличие детей часто становится якорем, который держит семью в безопасности и стабильности западных образовательных систем.

Около 43% беженцев намерены возвращаться в Украину,

36% не планируют/скорее не планируют.

Среди желающих вернуться в Украину почти 80% готовы возвращаться только после окончательного завершения войны с подписанием документа, позволяющего возобновить полеты гражданской авиации над Украиной.

Например, украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд. злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд. злотых.

