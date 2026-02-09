0 800 307 555
Якщо ШІ виявиться «бульбашкою»: оцінка ризиків від НБУ

На думку НБУ, у разі "бульбашки" на ринку ШІ, найбільш уразливою буде економіка США
Національний банк України в Інфляційному звіті оцінив потенційні можливості розвитку ринку штучного інтелекту.

Побоювання щодо «бульбашки» на ринку США

Стрімке зростання вартості американських компаній, які розробляють та впроваджують технології штучного інтелекту, посилило дискусії про можливе формування спекулятивної бульбашки на фондовому ринку США. Регулятор зазначає — ці ризики дедалі частіше відзначають не лише інвестори, а й міжнародні фінансові організації та регулятори.
Якщо інтерес до ШІ-проєктів різко знизиться, це може похитнути глобальні фінансові ринки та уповільнити світове економічне зростання. Найбільш уразливою в такому сценарії залишатиметься економіка США. Водночас негативний ефект може поширитися й на окремі країни Південно-Східної Азії, де зосереджені виробничі потужності та ланцюги постачання для розвитку ШІ-інфраструктури.

Потенційні наслідки для України

Для більшості інших країн, зокрема України, вплив можливих проблем у секторі ШІ, за оцінкою НБУ, буде переважно непрямим. Він може проявитися через жорсткіші фінансові умови та зменшення зовнішнього попиту.
НБУ зазначає, що прямий тиск від краху ринку ШІ на валютний ринок, фінансову систему чи економіку загалом, ймовірно, залишатиметься обмеженим.
Попри це, вторинні ефекти потенційної нестабільності можуть бути відчутнішими. За несприятливих умов вони здатні вимагати відповідної реакції з боку монетарної політики Національного банку України.
Світлана Вишковська
