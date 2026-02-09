🎬 Кінець дешевої електрики! Скільки реально коштує електрокар у 2026? Ціни впадуть? Сьогодні 16:40

На YouTube-каналі Finance.ua вийшло нове відео, у якому автоексперт Олександр Федченко пояснив, наскільки подорожчала зарядка електромобілів у 2026 році, скільки реально коштує поїздка та чи зміниться попит на електрокари в Україні.

Ціни на зарядку стрімко зростають

За словами експерта, частина операторів уже підвищила тарифи до 30−35 грн за кіловат, а подекуди ціни наближаються до 40 грн. Очікується, що навесні більшість мереж встановить тариф близько 40 грн за кВт·год.

Серед причин подорожчання експерт назвав зростання тарифів на передачу електроенергії для бізнесу, підвищення витрат на персонал та обслуговування, подорожчання обладнання через курс євро та зниження маржинальності операторів зарядних станцій.

Експерт наголосив, що подорожчання не пов’язане з блекаутами. Це ринкова тенденція, яка формувалася ще до початку року.

Скільки коштують 500 км на електрокарі

Якщо взяти тариф 30 грн за кВт·год і автомобіль із батареєю 100 кВт·год, то:

у теплу пору року 500 км обійдуться приблизно у 3 000 грн;

взимку через підвищене споживання енергії ті самі 3 000 грн можуть забезпечити лише 220−250 км пробігу.

Таким чином, за нинішніх умов поїздки на електромобілі при використанні публічних зарядок можуть бути не дешевшими, ніж на авто з ДВЗ.

За словами Федченка, економія можлива лише якщо у водія є приватний будинок, встановлена домашня зарядка та використовується нічний тариф. Для власників квартир, які залежать від комерційних зарядок, експлуатація електрокара стає значно дорожчою.

Чи почнуть продавати електромобілі

Експерт не прогнозує масової відмови від електротранспорту, однак зазначає, що змінюється підхід до його використання. Електромобіль дедалі частіше розглядають як другий автомобіль у сім’ї, а не повноцінну заміну бензиновому чи дизельному.

Подорожчання зарядки та інфраструктурні обмеження можуть вплинути на попит, але повного згортання ринку не очікується.

Детальні розрахунки, прогнози тарифів та поради для власників електрокарів — у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua:

