Українці зможуть укласти декларацію з лікарем через Кабінет пацієнта

Бета-тестування Кабінету пацієнта успішно завершено

В Україні запрацював Кабінет пацієнта, тепер українці можуть укласти декларацію з лікарем онлайн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Завершено бета-тестування

У МОЗ зазначили, що бета-тестування Кабінету пацієнта успішно завершено. Платформа пройшла перевірку за участю пацієнтів і медичних працівників та готова до повноцінного використання і подальшого розширення функціоналу.

Сервіс доступний для всіх повнолітніх громадян України, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Підлітки можуть самостійно входити до кабінету та переглядати свої дані. За умови підтвердженої цивільної дієздатності та наявності відповідних документів вони також можуть подавати декларацію з лікарем і вносити зміни до персональних даних.

Які можливості доступні

У Кабінеті пацієнта вже доступні такі функції:

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн — без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Наразі користувачам доступна інформація про персональні дані та декларації. Доступ до електронної медичної картки, зокрема до результатів аналізів, електронних рецептів і діагнозів, впроваджуватимуть поетапно на наступних етапах розвитку системи.

Як розпочати роботу

Вхід до сервісу здійснюється через спеціальні е-кабінети. Користувач може обрати державний кабінет національної системи електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ) або один із приватних сервісів.

Функціональні можливості таких кабінетів є базово однаковими, однак приватні платформи можуть пропонувати додаткові сервіси. Перелік верифікованих е-кабінетів доступний за посиланням

