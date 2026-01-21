S&P 500 обвалился больше всего с октября на фоне заявлений Трампа о Гренландии Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Фондовый индекс S&P 500 во вторник упал сильнее всего с октября из-за обострения противостояния президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами по поводу будущего Гренландии.

Об этом пишет New York Times.

Падение американских рынков и рост волатильности

Во вторник в США индекс S&P 500 снизился более чем на 2%. Это худшая сессия с октября. Причиной стало заявление Трампа о возможном введении высших пошлин против европейских союзников в случае, если они не поддержат планы США по контролю над Гренландией.

Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, подскочил до самого высокого уровня с ноября.

Отрицательный эффект для других валютных рынков

Падение индекса в США быстро распространилось на азиатские биржи в среду утром:

индекс Taiex в Тайване снизился более чем на 1%;

Nikkei 225 в Японии потерял 0,5%.

Доллар США ослаб против японской иены и южнокорейской воны. Фьючерсы также сигнализируют о снижении котировок на европейских фондовых рынках в начале торгов.

В отличие от типичных геополитических кризисов, когда инвесторы ищут защиту в долларе и гособлигациях США, на этот раз ситуация была другая. Во вторник одновременно упали:

курс доллара США;

цены на американские государственные облигации;

фондовые индексы.

Это свидетельствует о формировании так называемой стратегии «sell America», когда инвесторы сокращают вложения во все американские активы.

Индекс доллара США снизился на 0,8%, ослабев по отношению к евро, британскому фунту и норвежской кроне.

На фоне роста неопределенности инвесторы переориентируются на традиционные «тихие гавани»:

швейцарский франк подорожал почти на 1% к доллару;

золото выросло в цене на 1,8%;

нефть тоже подорожала.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла, что значит падение их цены. Этот показатель является ключевым ориентиром процентных ставок в мировой экономике.

