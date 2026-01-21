S&P 500 обвалился больше всего с октября на фоне заявлений Трампа о Гренландии
Фондовый индекс S&P 500 во вторник упал сильнее всего с октября из-за обострения противостояния президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами по поводу будущего Гренландии.
Об этом пишет New York Times.
Падение американских рынков и рост волатильности
Во вторник в США индекс S&P 500 снизился более чем на 2%. Это худшая сессия с октября. Причиной стало заявление Трампа о возможном введении высших пошлин против европейских союзников в случае, если они не поддержат планы США по контролю над Гренландией.
Индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, подскочил до самого высокого уровня с ноября.
Отрицательный эффект для других валютных рынков
Падение индекса в США быстро распространилось на азиатские биржи в среду утром:
- индекс Taiex в Тайване снизился более чем на 1%;
- Nikkei 225 в Японии потерял 0,5%.
Доллар США ослаб против японской иены и южнокорейской воны. Фьючерсы также сигнализируют о снижении котировок на европейских фондовых рынках в начале торгов.
В отличие от типичных геополитических кризисов, когда инвесторы ищут защиту в долларе и гособлигациях США, на этот раз ситуация была другая. Во вторник одновременно упали:
- курс доллара США;
- цены на американские государственные облигации;
- фондовые индексы.
Это свидетельствует о формировании так называемой стратегии «sell America», когда инвесторы сокращают вложения во все американские активы.
Индекс доллара США снизился на 0,8%, ослабев по отношению к евро, британскому фунту и норвежской кроне.
На фоне роста неопределенности инвесторы переориентируются на традиционные «тихие гавани»:
- швейцарский франк подорожал почти на 1% к доллару;
- золото выросло в цене на 1,8%;
- нефть тоже подорожала.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла, что значит падение их цены. Этот показатель является ключевым ориентиром процентных ставок в мировой экономике.
👉 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
S&P 500 обвалился больше всего с октября на фоне заявлений Трампа о Гренландии
Какой эффект для экономики может дать введение лицевых инвестиционных счетов — мнения экспертов
Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters
ПриватБанк меняет тарифы для активных ФЛП с 2026 года (размеры)
Почти две трети американских компаний планируют расширить деятельность в Украине — опрос
Первое обновление Windows 11 в 2026 году вызвало проблемы