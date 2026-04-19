Туризм в Украине набирает обороты: поступления от туристического сбора выросли на 23,6%

В первом квартале 2026 года поступления туристического сбора составили 82,2 млн грн. Это на 23,6%, или на 15,7 млн ​​грн больше показателя аналогичного периода в прошлом году. Тогда показатель составил 66,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Наиболее активно туристический сбор платили в традиционно популярных для отдыха и деловых путешествий регионах:

город Киев — 17,9 млн грн;

Львовская область — 16,4 млн грн;

Ивано-Франковская область — 12,3 млн грн;

Закарпатская область — 7,5 млн грн.

В Налоговой отметили, что размер сбора зависит от минимальной заработной платы на 1 января текущего года.

Местные советы сами устанавливают конкретный процент в следующих пределах:

Для внутреннего туризма: до 0,5% минимальной заработной платы (до 43,24 грн за сутки).

Для въездного (иностранного) туризма: до 5% минимальной заработной платы (до 432,35 грн за сутки).

«Средства от туристического сбора направляются исключительно в местные бюджеты, что позволяет регионам улучшать инфраструктуру, обеспечивать социальную защиту граждан, финансировать образование и медицину, поддерживать обороноспособность и безопасность», — говорится в сообщении.

