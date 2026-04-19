0 800 307 555
ру
Туризм в Украине набирает обороты: поступления от туристического сбора выросли на 23,6%

Казна и Политика
3
Популярность путешествий по Украине растет, Фото: freepik
В первом квартале 2026 года поступления туристического сбора составили 82,2 млн грн. Это на 23,6%, или на 15,7 млн ​​грн больше показателя аналогичного периода в прошлом году. Тогда показатель составил 66,5 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Наиболее активно туристический сбор платили в традиционно популярных для отдыха и деловых путешествий регионах:
  • город Киев — 17,9 млн грн;
  • Львовская область — 16,4 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 12,3 млн грн;
  • Закарпатская область — 7,5 млн грн.
В Налоговой отметили, что размер сбора зависит от минимальной заработной платы на 1 января текущего года.
Местные советы сами устанавливают конкретный процент в следующих пределах:
  • Для внутреннего туризма: до 0,5% минимальной заработной платы (до 43,24 грн за сутки).
  • Для въездного (иностранного) туризма: до 5% минимальной заработной платы (до 432,35 грн за сутки).
«Средства от туристического сбора направляются исключительно в местные бюджеты, что позволяет регионам улучшать инфраструктуру, обеспечивать социальную защиту граждан, финансировать образование и медицину, поддерживать обороноспособность и безопасность», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияНалоги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems