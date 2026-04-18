В Нацбанке объяснили, почему в Украине выросла инфляция
По данным Госстата, в марте 2026 года инфляция ускорилась — до 7,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,7%. Главным фактором стал рост цен на горючее на фоне войны на Ближнем Востоке и повышение мировых цен на нефть. Это, в частности, привело к увеличению стоимости транспортных услуг.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Инфляция горючего стремительно ускорилась — до 23,4% г/г
Такая динамика отображала существенное удорожание нефтепродуктов и газа в результате разворачивания войны на Ближнем Востоке.
Темпы роста административно регулируемых цен замедлились — до 8,6% г/г
Административная инфляция в марте притормозила, но была несколько выше прогноза.
Основным фактором отклонения стало подорожание проезда в городском маршрутном, пригородном и междугородном транспорте, вызванное, прежде всего, стремительным ростом цен на топливо.
Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 8,4% г/г
В марте рост цен на сырые продукты впервые с начала года замедлился в годовом исчислении:
- Мясо: темпы роста цен на свинину и курятину снижались благодаря увеличению предложения импортной продукции.
- Овощи: борщовый набор стоит более чем вдвое дешевле, чем в прошлом году, из-за активной распродажи запасов из необорудованных хранилищ в условиях теплой погоды.
- Яйца: цены росли быстрее по сравнению с февралем, но медленнее в годовом исчислении из-за высокой базы сравнения.
- Гречка: цены выросли быстрее, чем ожидалось, из-за низкого урожая.
Базовая инфляция незначительно повысилась до 7,1% г/г
Рост цен на обработанные продукты питания незначительно ускорился — до 10,0% г/г:
- Подсолнечное масло: дорожало быстрее из-за повышения цен переработчиками на фоне дефицита предложения подсолнечника и учитывая рост мировых цен.
- Рыба и морепродукты: прибавили в стоимости вследствие удорожания импорта из ЕС, повышения цен на топливо и сопутствующих энергетических затрат.
- Кондитерские изделия и безалкогольные напитки: притормозили в цене, в частности благодаря стабильно более низким, чем в прошлом году, ценам на сахар.
Инфляция услуг ускорилась до 12,8%, в том числе из-за повышения тарифов на мобильную связь на фоне сложной ситуации в энергетике.
Высокая стоимость электроэнергии для бизнеса также привела к удорожанию услуг ресторанов, кинотеатров, сферы бытовых услуг
и т. д.
В то же время, подорожание горючего увеличило расходы на транспортные услуги: такси, грузовые перевозки, СТО и курсы водителей.
Продолжалось снижение цен на непродовольственные товары (-0,5% г/г).
Поделиться новостью
