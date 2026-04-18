Какие изменения произошли на финансовом рынке в марте

В марте в Украине стало на два небанковских финучреждения меньше

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось на два учреждения — до 759. В то же время количество банков с лицензией не изменилось — 60 банков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«В марте по инициативе заявителя аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, еще двум финансовым компаниям лицензии аннулировали принудительно», — говорится в сообщении.

Также регулятор изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг одной финансовой компании.

Из реестров исключены пять небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключен один страховой брокер.

Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании. Также в реестры включены три страховых брокера.

По состоянию на 01 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

399 финансовых компаний (было 403),

47 страховщиков non-life (без изменений),

10 life-страховщиков (без изменений),

один страховщик со особым статусом;

100 ломбардов (без изменений);

81 кредитный союз (без изменений);

один лизингодатель (без изменений);

47 страховых брокеров (было 45);

73 коллекторские компании (без изменений).

Количество банковских групп (15) не изменилось, количество небанковских финансовых групп в марте уменьшилось на одну (39).

На платежном рынке действует 13 платежных систем (было 14), созданных резидентами, учитывая государственные и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время, количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. Там работают:

16 платежных учреждений;

11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов, 32 технологических оператора платежных услуг и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.

