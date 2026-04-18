Место для вашей рекламы

Какие изменения произошли на финансовом рынке в марте

В марте в Украине стало на два небанковских финучреждения меньше
Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось на два учреждения — до 759. В то же время количество банков с лицензией не изменилось — 60 банков.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«В марте по инициативе заявителя аннулированы лицензии двум финансовым компаниям, еще двум финансовым компаниям лицензии аннулировали принудительно», — говорится в сообщении.
Также регулятор изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг одной финансовой компании.
Из реестров исключены пять небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключен один страховой брокер.
Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании. Также в реестры включены три страховых брокера.
По состоянию на 01 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 399 финансовых компаний (было 403),
  • 47 страховщиков non-life (без изменений),
  • 10 life-страховщиков (без изменений),
  • один страховщик со особым статусом;
  • 100 ломбардов (без изменений);
  • 81 кредитный союз (без изменений);
  • один лизингодатель (без изменений);
  • 47 страховых брокеров (было 45);
  • 73 коллекторские компании (без изменений).
Количество банковских групп (15) не изменилось, количество небанковских финансовых групп в марте уменьшилось на одну (39).
На платежном рынке действует 13 платежных систем (было 14), созданных резидентами, учитывая государственные и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время, количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. Там работают:
  • 16 платежных учреждений;
  • 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк — эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов, 32 технологических оператора платежных услуг и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
