0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа

Личные финансы
35
Кандидат на собеседовании
Кандидат на собеседовании
Украинский рынок труда постепенно выходит из кризиса, однако стабильности, которая была раньше, пока нет. В 2025 году компании активно открывали вакансии, но столкнулись с новым вызовом: даже при обилии предложений найти нужных специалистов стало труднее.
Рынок входит в новую фазу, когда сам факт найма уже не гарантирует закрытия вакансий, показывает исследование «Барометр рынка труда. Прогнозы на 2026» от Grc.ua.

Наем есть, но он осторожный

В течение 2025 года большинство компаний продолжали набирать персонал. Почти половина работодателей открывала вакансии сразу по нескольким направлениям, что свидетельствует о постепенном возобновлении и осторожном росте бизнеса.
В то же время этот процесс оставался сдержанным.
  • компании преимущественно нанимали точечно, а не массово;
  • в большинстве случаев речь шла о расширении до 10% штата;
  • масштабные наборы были исключением, а не правилом.
Бизнес пытается балансировать между потребностью в людях и рисками (финансовыми и безопасными).
Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа

Какие проблемы мешают нанимать работников

Несмотря на активный наем, нехватка работников только усугубляется. Более половины компаний называют кадровый дефицит главной проблемой рынка. Острее всего это ощущается в рабочих специальностях, где нехватка кандидатов уже стала системной.
Ситуацию усложняют сразу несколько факторов:
  • отток работников за границу, что уменьшает доступный пул кандидатов;
  • разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями компаний (об этом говорят более 40% работодателей);
  • несоответствие навыков — бизнесу нужны одни специалисты, тогда как рынок предлагает других.
В результате процесс найма затягивается, даже когда вакансии открыты.
Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа

Чего ждать в 2026 году

Работодатели не планируют сворачивать наем: в 2026 году активность останется на уровне предыдущего года.
Ожидания бизнеса выглядят так:
  • почти половина компаний продолжит нанимать по всем направлениям;
  • часть сосредоточится на точечном подборе или замене сотрудников;
  • большинство планирует увеличение штата до 10%;
  • около четверти — до 11−20%;
  • только небольшая часть готовится к более масштабному расширению.
Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа
В итоге, как заявляют эксперты Grc, рынок формирует новую реальность: вакансий много, но кандидатов не хватает. В выигрыше будут те компании, которые ищут не только людей, но и инвестируют в развитие команд, пересматривают подходы к зарплатам и строят долгосрочные отношения с работниками.
Ранее мы сообщали, что пока украинские компании говорят о развитии и новом найме, многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу: опрос показал, что каждый пятый работник боится, что его сократят.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок трудаВакансии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems