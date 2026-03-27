Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа
Украинский рынок труда постепенно выходит из кризиса, однако стабильности, которая была раньше, пока нет. В 2025 году компании активно открывали вакансии, но столкнулись с новым вызовом: даже при обилии предложений найти нужных специалистов стало труднее.
Рынок входит в новую фазу, когда сам факт найма уже не гарантирует закрытия вакансий, показывает исследование «Барометр рынка труда. Прогнозы на 2026» от Grc.ua.
Наем есть, но он осторожный
В течение 2025 года большинство компаний продолжали набирать персонал. Почти половина работодателей открывала вакансии сразу по нескольким направлениям, что свидетельствует о постепенном возобновлении и осторожном росте бизнеса.
В то же время этот процесс оставался сдержанным.
- компании преимущественно нанимали точечно, а не массово;
- в большинстве случаев речь шла о расширении до 10% штата;
- масштабные наборы были исключением, а не правилом.
Бизнес пытается балансировать между потребностью в людях и рисками (финансовыми и безопасными).
Какие проблемы мешают нанимать работников
Несмотря на активный наем, нехватка работников только усугубляется. Более половины компаний называют кадровый дефицит главной проблемой рынка. Острее всего это ощущается в рабочих специальностях, где нехватка кандидатов уже стала системной.
Ситуацию усложняют сразу несколько факторов:
- отток работников за границу, что уменьшает доступный пул кандидатов;
- разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями компаний (об этом говорят более 40% работодателей);
- несоответствие навыков — бизнесу нужны одни специалисты, тогда как рынок предлагает других.
В результате процесс найма затягивается, даже когда вакансии открыты.
Чего ждать в 2026 году
Работодатели не планируют сворачивать наем: в 2026 году активность останется на уровне предыдущего года.
Ожидания бизнеса выглядят так:
- почти половина компаний продолжит нанимать по всем направлениям;
- часть сосредоточится на точечном подборе или замене сотрудников;
- большинство планирует увеличение штата до 10%;
- около четверти — до 11−20%;
- только небольшая часть готовится к более масштабному расширению.
В итоге, как заявляют эксперты Grc, рынок формирует новую реальность: вакансий много, но кандидатов не хватает. В выигрыше будут те компании, которые ищут не только людей, но и инвестируют в развитие команд, пересматривают подходы к зарплатам и строят долгосрочные отношения с работниками.
Ранее мы сообщали, что пока украинские компании говорят о развитии и новом найме, многие работники живут с чувством нестабильности и страха потерять работу: опрос показал, что каждый пятый работник боится, что его сократят.
Также по теме
Зарплаты в ІТ 2026: Python и Data Science среди лидеров
ПФУ рассказал о новых правилах выплат для ВПЛ: что изменилось
Вакансии с жильем: кому предлагают более 40 тыс. грн
В ВСУ создают IT-вертикаль: открыто 2000 вакансий
Отопительный сезон завершается: в каких городах уже выключают тепло и какие города на очереди