Кадровый голод в Украине — рынок труда входит в кризис нового типа Сегодня 17:03 — Личные финансы

Украинский рынок труда постепенно выходит из кризиса, однако стабильности, которая была раньше, пока нет. В 2025 году компании активно открывали вакансии, но столкнулись с новым вызовом: даже при обилии предложений найти нужных специалистов стало труднее.

Рынок входит в новую фазу, когда сам факт найма уже не гарантирует закрытия вакансий, показывает исследование «Барометр рынка труда. Прогнозы на 2026» от Grc.ua.

Наем есть, но он осторожный

В течение 2025 года большинство компаний продолжали набирать персонал. Почти половина работодателей открывала вакансии сразу по нескольким направлениям, что свидетельствует о постепенном возобновлении и осторожном росте бизнеса.

В то же время этот процесс оставался сдержанным.

компании преимущественно нанимали точечно, а не массово;

в большинстве случаев речь шла о расширении до 10% штата;

масштабные наборы были исключением, а не правилом.

Бизнес пытается балансировать между потребностью в людях и рисками (финансовыми и безопасными).

Какие проблемы мешают нанимать работников

Несмотря на активный наем, нехватка работников только усугубляется. Более половины компаний называют кадровый дефицит главной проблемой рынка. Острее всего это ощущается в рабочих специальностях, где нехватка кандидатов уже стала системной.

Ситуацию усложняют сразу несколько факторов:

отток работников за границу, что уменьшает доступный пул кандидатов;

разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями компаний (об этом говорят более 40% работодателей);

несоответствие навыков — бизнесу нужны одни специалисты, тогда как рынок предлагает других.

В результате процесс найма затягивается, даже когда вакансии открыты.

Чего ждать в 2026 году

Работодатели не планируют сворачивать наем: в 2026 году активность останется на уровне предыдущего года.

Ожидания бизнеса выглядят так:

почти половина компаний продолжит нанимать по всем направлениям;

часть сосредоточится на точечном подборе или замене сотрудников;

большинство планирует увеличение штата до 10%;

около четверти — до 11−20%;

только небольшая часть готовится к более масштабному расширению.

В итоге, как заявляют эксперты Grc, рынок формирует новую реальность: вакансий много, но кандидатов не хватает. В выигрыше будут те компании, которые ищут не только людей, но и инвестируют в развитие команд, пересматривают подходы к зарплатам и строят долгосрочные отношения с работниками.

каждый пятый работник боится, что его сократят.

