Oppo представила новый бюджетный смартфон Find X9s (фото) Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo Find X9s.

Об этом сообщает GSM Arena.

Читайте также Продажи Apple и Samsung выросли на фоне обвала рынка смартфонов

Устройство имеет 16,7-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах, разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.

Новый смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s в сочетании с 12 ГБ оперативной памятью и 256/512 ГБ внутренней памятью.

На задней панели Oppo Find X9s есть три камеры: основная 50-мегапиксельная с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом.

Для селфи используется 32-мегапиксельная камера.

В Смартфоне стоит аккумулятор с емкостью 7025 миллиампер в час с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Размеры Find X9s составляют 156,98×73,93×7,99 мм, а вес — 202 г.

Он будет доступен в цветах «полуночный серый», «нежный оттенок лаванды» и «закат». Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Смартфон Find X9s представлен для мировых рынков.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.