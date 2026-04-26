0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Oppo представила новый бюджетный смартфон Find X9s (фото)

Технологии&Авто
41
Новый смартфон от Oppo
Новый смартфон от Oppo
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo Find X9s.
Об этом сообщает GSM Arena.
Читайте также
Устройство имеет 16,7-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах, разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.
Новый смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s в сочетании с 12 ГБ оперативной памятью и 256/512 ГБ внутренней памятью.
Новый смартфон от Oppo
Новый смартфон от Oppo
На задней панели Oppo Find X9s есть три камеры: основная 50-мегапиксельная с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом.
Для селфи используется 32-мегапиксельная камера.
Читайте также
В Смартфоне стоит аккумулятор с емкостью 7025 миллиампер в час с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Размеры Find X9s составляют 156,98×73,93×7,99 мм, а вес — 202 г.
Он будет доступен в цветах «полуночный серый», «нежный оттенок лаванды» и «закат». Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
Смартфон Find X9s представлен для мировых рынков.
По материалам:
Укрінформ
Смартфоны
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems