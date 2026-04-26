Oppo представила новый бюджетный смартфон Find X9s (фото)
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo Find X9s.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16,7-сантиметровый дисплей с активной матрицей на органических светодиодах, разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.
Новый смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500s в сочетании с 12 ГБ оперативной памятью и 256/512 ГБ внутренней памятью.
На задней панели Oppo Find X9s есть три камеры: основная 50-мегапиксельная с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом.
Для селфи используется 32-мегапиксельная камера.
В Смартфоне стоит аккумулятор с емкостью 7025 миллиампер в час с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Размеры Find X9s составляют 156,98×73,93×7,99 мм, а вес — 202 г.
Он будет доступен в цветах «полуночный серый», «нежный оттенок лаванды» и «закат». Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
Смартфон Find X9s представлен для мировых рынков.
