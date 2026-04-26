Какие китайские авто выбирают украинцы

10 китайских автомобилей, которые покупают в Украине

В первом квартале 2026 года в Украине зарегистрировали 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из всех приобретенных автомобилей преобладали новые — 2 230 единиц (+ 3%). В то же время, регистрации подержанных авто сократились до 378 единиц, что на 36% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

По данным аналитиков, основную долю легковых автомобилей из Китая составляли электромобили — 58%, тогда как в предыдущем году их доля достигала 83%.

Самые популярные модели

Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:

BYD Leopard 3 — 216 ед;

BYD Sea Lion 06 — 181 ед.;

VW ID. UNYX — 125 ед.;

Zeekr 001 — 120 ед.;

BYD Song Plus — 88 ед.

На рынке подержанных авто лидерами стали:

Buick Envision — 39 ед;

BYD Song Plus — 30 ед.;

BYD Song L — 30 ед.;

Zeekr 001 — 21 ед.;

Volvo S90 — 18 ед.

До этого Finance.ua отмечал , что за январь-март украине приобрели 9467 подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще автовладельцы выбирали Ford Escape.

Также в I кв. 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

