Какие китайские авто выбирают украинцы
В первом квартале 2026 года в Украине зарегистрировали 2608 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из всех приобретенных автомобилей преобладали новые — 2 230 единиц (+ 3%). В то же время, регистрации подержанных авто сократились до 378 единиц, что на 36% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.
По данным аналитиков, основную долю легковых автомобилей из Китая составляли электромобили — 58%, тогда как в предыдущем году их доля достигала 83%.
Самые популярные модели
Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:
- BYD Leopard 3 — 216 ед;
- BYD Sea Lion 06 — 181 ед.;
- VW ID. UNYX — 125 ед.;
- Zeekr 001 — 120 ед.;
- BYD Song Plus — 88 ед.
На рынке подержанных авто лидерами стали:
- Buick Envision — 39 ед;
- BYD Song Plus — 30 ед.;
- BYD Song L — 30 ед.;
- Zeekr 001 — 21 ед.;
- Volvo S90 — 18 ед.
До этого Finance.ua отмечал, что за январь-март украине приобрели 9467 подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще автовладельцы выбирали Ford Escape.
Также в I кв. 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).
Поделиться новостью
