Сколько стоит коммуналка в Испании — Finance.ua

Сколько стоит коммуналка в Испании

Расходы на коммунальные услуги в Испании зависят от региона страны, города или села и многих факторов.
Для квартиры площадью 85 м² расходы могут колебаться от €82 до €220/мес в зависимости от региона и потребления.
Электричество
Обойдется в 50−120 евро в месяц, а вот зимой можно выложить и до 200 евро. Цена примерно 0,24 цента/кВт·ч. Также есть абонплата 60 евро в год.
Газ
Напомним, в южных регионах отопления в домах нет из-за плюсовой температуры зимой. А вот в центре и севере газ используют и для отопления. Это обойдется 40−60 евро/мес или за баллон 17−30 евро.
Вода
Тарифы на воду — от 40 евро в месяц.
Тарифы прогрессивные и зависят от площади:
  • первые 15 м³ - 0,44 евро.
  • следующие 15 м³ - €0,66 евро.
  • свыше 30 м³ - 1,78 евро.
Минимальная плата за воду, даже если никто не живет, 20 евро мес.
Вывоз мусора обойдется в 5−8 евро в месяц.
Обслуживание дома (comunidad): 20−50 евро в месяц. А вот если есть бассейн и консьерж — до 150 евро в месяц.
Интернет и связь
Интернет (60 Мбит/с) — 29 евро в месяц.
Пакет с телевидением и телефоном — 40−50 евро.
Со спутником — до 150 евро.
Напомним, Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно от 950 евро в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 800 евро.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

