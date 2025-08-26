Сколько стоит коммуналка в Испании — Finance.ua

Сколько стоит коммуналка в Испании Сегодня 18:08 — Личные финансы

Сколько стоит коммуналка в Испании

Расходы на коммунальные услуги в Испании зависят от региона страны, города или села и многих факторов.

Для квартиры площадью 85 м² расходы могут колебаться от €82 до €220/мес в зависимости от региона и потребления.

Электричество

Обойдется в 50−120 евро в месяц, а вот зимой можно выложить и до 200 евро. Цена примерно 0,24 цента/кВт·ч. Также есть абонплата 60 евро в год.

Газ

Напомним, в южных регионах отопления в домах нет из-за плюсовой температуры зимой. А вот в центре и севере газ используют и для отопления. Это обойдется 40−60 евро/мес или за баллон 17−30 евро.

Вода

Тарифы на воду — от 40 евро в месяц.

Тарифы прогрессивные и зависят от площади:

первые 15 м³ - 0,44 евро.

следующие 15 м³ - €0,66 евро.

свыше 30 м³ - 1,78 евро.

Минимальная плата за воду, даже если никто не живет, 20 евро мес.

Вывоз мусора обойдется в 5−8 евро в месяц.

Обслуживание дома (comunidad): 20−50 евро в месяц. А вот если есть бассейн и консьерж — до 150 евро в месяц.

Интернет и связь

Интернет (60 Мбит/с) — 29 евро в месяц.

Пакет с телевидением и телефоном — 40−50 евро.

Со спутником — до 150 евро.

Напомним, Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно от 950 евро в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 800 евро.

