В Еврокомиссии отреагировали на намерение Польши сократить выплаты украинцам — Finance.ua

Страны-члены ЕС обязаны предоставлять социальную и медицинскую помощь гражданам Украины, пользующимся временной защитой и не имеющим собственных ресурсов.

Об этом заявили на брифинге Еврокомиссии, передает Радио Свобода.

«Государства-члены должны предоставлять лицам, пользующимся временной защитой, необходимую помощь в виде социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если у самих бенефициаров недостаточно ресурсов», — сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссии по поводу требований президента Польши Кароля Навроцкого изменить закон о помощи украинцам. Согласно его предложениям, финансовая поддержка детей и медицинское страхование должны предоставляться только трудоустроенным беженцам.

В Еврокомиссии отметили, что не комментируют национальные законопроекты, но подчеркнули: помощь должна предоставляться, но ее объем должны определить государства-члены".

Кроме того, представитель Еврокомиссии напомнил, что странам-членам предоставляются средства из фондов ЕС, чтобы ослабить бремя по содержанию беженцев.

«Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще трех миллиардов государствам-членам, принимающим украинских беженцев», — напомнил Маркус Ламмер.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев.

Законопроект, одобренный голосами левоцентристской коалиции премьер-министра Дональда Туска, предусматривал продление получения беженцами социальных выплат до марта 2026 года.

Он предложил собственный законопроект спецзакона и призвал «правительство и все партии в Сейме упорно работать в течение двух недель над формой этого законопроекта».

Сейчас в Польше граждане Украины со статусом защиты до конца сентября 2025 года имеют право на 800 злотых ежемесячного пособия на ребенка, а также бесплатный доступ к системе образования и здравоохранения, что ставит их в равные условия с польскими семьями.

