SkyUp запускает осеннюю распродажу: акционные направления и цены — Finance.ua

SkyUp Airlines (U5) запускает акцию «Back to School» — украинцы могут приобрести билеты на путешествия по сниженным ценам, чтобы насладиться бархатным сезоном на европейских пляжах.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Подробности акции. С 26 по 29 августа можно приобрести билеты на любое направление в/из Кишинева всего от 27 евро*.

Даты продажи акционных билетов: 26−29 августа.

Даты путешествий: 8 сентября — 19 декабря.

Исключение:

— 24−26 октября (вылет из Кишинева)

— 31 октября — 2 ноября (вылет в Кишинев).

Направления и цены*

Кишинев (RMO) ↔ Стокгольм (NYO) — от €27;

Кишинев (RMO) ↔ Берлин (BER) — от €27;

Кишинев (RMO) ↔ Афины (ATH) — от €27;

Кишинев (RMO) ↔ Ларнака (LCA) — от €37;

Кишинев (RMO) ↔ Париж (BVA) — от €37;

Кишинев (RMO) ↔ Салоники (SKG) — от €37;

Кишинев (RMO) ↔ Франкфурт (FRA) — от €47;

Кишинев (RMO) ↔ Прага (PRG) — от €47;

Кишинев (RMO) ↔ Аликанте (ALC) — от €47;

Кишинев (RMO) ↔ Барселона (BCN) — от €57;

Кишинев (RMO) ↔ Ницца (NCE) — от €67;

Кишинев (RMO) ↔ Ираклион (HER) — от €67;

Кишинев (RMO) ↔ Лиссабон (LIS) — от €77;

Кишинев (RMO) ↔ Пальма-де-Майорка (PMI) — от €77.

*Цены указаны за билет в один конец и включают в себя аэропортовые сборы. Актуальны на момент публикации.

