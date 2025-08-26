SkyUp запускает осеннюю распродажу: акционные направления и цены — Finance.ua
SkyUp запускает осеннюю распродажу: акционные направления и цены

SkyUp Airlines (U5) запускает акцию «Back to School» — украинцы могут приобрести билеты на путешествия по сниженным ценам, чтобы насладиться бархатным сезоном на европейских пляжах.
Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Подробности акции. С 26 по 29 августа можно приобрести билеты на любое направление в/из Кишинева всего от 27 евро*.
  • Даты продажи акционных билетов: 26−29 августа.
  • Даты путешествий: 8 сентября — 19 декабря.
  • Исключение:
     — 24−26 октября (вылет из Кишинева)
     — 31 октября — 2 ноября (вылет в Кишинев).

Направления и цены*

  • Кишинев (RMO) ↔ Стокгольм (NYO) — от €27;
  • Кишинев (RMO) ↔ Берлин (BER) — от €27;
  • Кишинев (RMO) ↔ Афины (ATH) — от €27;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ларнака (LCA) — от €37;
  • Кишинев (RMO) ↔ Париж (BVA) — от €37;
  • Кишинев (RMO) ↔ Салоники (SKG) — от €37;
  • Кишинев (RMO) ↔ Франкфурт (FRA) — от €47;
  • Кишинев (RMO) ↔ Прага (PRG) — от €47;
  • Кишинев (RMO) ↔ Аликанте (ALC) — от €47;
  • Кишинев (RMO) ↔ Барселона (BCN) — от €57;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ницца (NCE) — от €67;
  • Кишинев (RMO) ↔ Ираклион (HER) — от €67;
  • Кишинев (RMO) ↔ Лиссабон (LIS) — от €77;
  • Кишинев (RMO) ↔ Пальма-де-Майорка (PMI) — от €77.
*Цены указаны за билет в один конец и включают в себя аэропортовые сборы. Актуальны на момент публикации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
