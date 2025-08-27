Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях — Finance.ua

Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях

Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Особый статус вместо категории «ветеранов войны»

Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.

Это касается, в частности, тех, кто обеспечивал функционирование военной инфраструктуры, поддерживал подразделения, выполнял задачи логистики, связи или другие критически важные для обороны действия.

Отнесение таких лиц к категории ветеранов войны не отвечало принципам объективности и справедливости, ведь оно определенным образом обесценило вклад тех, кто непосредственно участвовал в боях.

Поэтому законопроект предлагает создать отдельный, официально закрепленный статус, признающий уникальный вклад этой категории граждан.

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает:

нормировать понятие и содержание статуса «привлеченное лицо», «привлеченное лицо с инвалидностью», а также «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица» — именно для граждан, которые привлекались к обороне Украины, но не участвовали в боевых действиях;

определить категории граждан, имеющих право на такой статус;

нормировать порядок предоставления статуса;

предусмотреть государственные гарантии таким гражданам.

Законопроект позволит официально признать вклад тысяч граждан, которые, не находясь непосредственно на передовой, выполняли важные задачи для защиты Украины и обеспечить их и их семьи надлежащими социальными гарантиями.

Напомним, Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.

Депутаты предлагают отменить этап собеседования для ветеранов в конкурсной процедуре на государственную службу. До официального возобновления конкурсов на должности в госорганах, защитников и защитниц Украины с соответствующим образованием смогут брать на работу без собеседования по их заявлению.

В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг:

поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;

программа Ветеранский спорт;

подача заявки на программу єОселя;

доступ к єВідновлення;

подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;

оформление субсидии.

