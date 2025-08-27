Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях — Finance.ua

Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях
Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Особый статус вместо категории «ветеранов войны»
Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.
Это касается, в частности, тех, кто обеспечивал функционирование военной инфраструктуры, поддерживал подразделения, выполнял задачи логистики, связи или другие критически важные для обороны действия.
Отнесение таких лиц к категории ветеранов войны не отвечало принципам объективности и справедливости, ведь оно определенным образом обесценило вклад тех, кто непосредственно участвовал в боях.
Поэтому законопроект предлагает создать отдельный, официально закрепленный статус, признающий уникальный вклад этой категории граждан.
Что предусматривает законопроект
Документ предлагает:
- нормировать понятие и содержание статуса «привлеченное лицо», «привлеченное лицо с инвалидностью», а также «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица» — именно для граждан, которые привлекались к обороне Украины, но не участвовали в боевых действиях;
- определить категории граждан, имеющих право на такой статус;
- нормировать порядок предоставления статуса;
- предусмотреть государственные гарантии таким гражданам.
Законопроект позволит официально признать вклад тысяч граждан, которые, не находясь непосредственно на передовой, выполняли важные задачи для защиты Украины и обеспечить их и их семьи надлежащими социальными гарантиями.
Напомним, Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
Депутаты предлагают отменить этап собеседования для ветеранов в конкурсной процедуре на государственную службу. До официального возобновления конкурсов на должности в госорганах, защитников и защитниц Украины с соответствующим образованием смогут брать на работу без собеседования по их заявлению.
В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг:
- поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
- программа Ветеранский спорт;
- подача заявки на программу єОселя;
- доступ к єВідновлення;
- подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;
- оформление субсидии.
