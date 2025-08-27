Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях

Казна и Политика
116
Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях
Кабмин создает новый статус для тех, кто помогал обороне без участия в боях
Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Особый статус вместо категории «ветеранов войны»

Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях.
Это касается, в частности, тех, кто обеспечивал функционирование военной инфраструктуры, поддерживал подразделения, выполнял задачи логистики, связи или другие критически важные для обороны действия.
Читайте также
Отнесение таких лиц к категории ветеранов войны не отвечало принципам объективности и справедливости, ведь оно определенным образом обесценило вклад тех, кто непосредственно участвовал в боях.
Поэтому законопроект предлагает создать отдельный, официально закрепленный статус, признающий уникальный вклад этой категории граждан.

Что предусматривает законопроект

Документ предлагает:
  • нормировать понятие и содержание статуса «привлеченное лицо», «привлеченное лицо с инвалидностью», а также «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица» — именно для граждан, которые привлекались к обороне Украины, но не участвовали в боевых действиях;
  • определить категории граждан, имеющих право на такой статус;
  • нормировать порядок предоставления статуса;
  • предусмотреть государственные гарантии таким гражданам.
Законопроект позволит официально признать вклад тысяч граждан, которые, не находясь непосредственно на передовой, выполняли важные задачи для защиты Украины и обеспечить их и их семьи надлежащими социальными гарантиями.
Читайте также
Напомним, Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Так, правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Также государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
Депутаты предлагают отменить этап собеседования для ветеранов в конкурсной процедуре на государственную службу. До официального возобновления конкурсов на должности в госорганах, защитников и защитниц Украины с соответствующим образованием смогут брать на работу без собеседования по их заявлению.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг:
  • поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
  • программа Ветеранский спорт;
  • подача заявки на программу єОселя;
  • доступ к єВідновлення;
  • подача заявления на установление статуса лица с инвалидностью в результате войны;
  • оформление субсидии.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems