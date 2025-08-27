Кабмин продлил выплаты ВПЛ еще на полгода — Finance.ua

Кабмин продлил выплаты ВПЛ еще на полгода Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Кабмин продлил выплаты ВПЛ еще на полгода

Кабинет Министров продлил еще на шесть месяцев выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве напомнили, что в августе 2025 года истек срок выплаты пособия на проживание для некоторых ВПЛ из наиболее уязвимых категорий, получавших выплату предыдущие три шестимесячных периода.

Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев, то есть до февраля 2026 года.

Кто имеет право на такую ​​помощь

Лица с инвалидностью I-III группы, семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семьи, в составе которых только нетрудоспособные лица и т. д.

Размер выплат:

2 тыс. грн — на одного взрослого человека;

3 тыс. грн — на одного ребенка или человека с инвалидностью-ВПЛ.

Выплаты продолжаются автоматически, дополнительно обращаться за ними не нужно.

Пособие выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи.

Постановление также вносит изменения в порядок назначения помощи:

наличие депозитного счета свыше 100 тыс. грн не будет препятствием для получения помощи детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, или теми, кто временно устроен в семье родственников, знакомых или приемные семьи;

если трудоспособное лицо после прекращения помощи зарегистрируется в центре занятости как безработное или устроится на работу, выплата возобновляется с месяца трудоустройства.

Впрочем, в последнее время растет количество жалоб на задержки или полное прекращение таких выплат. К тому же с 1 июля этого года в системе соцвыплат произошли изменения.

Правительство 30 июля утвердило новую инициативу — единый инструмент для получения всех государственных выплат. Он называется «Дія.Картка». Украинцам теперь не нужно открывать разные платежные средства для выплат, потому что все виды социальной помощи теперь будут начисляться на одну карту.

