Что правительство готовит для креативных предпринимателей: кто может получить от 100 тыс. до 1 млн грн — Finance.ua

Что правительство готовит для креативных предпринимателей: кто может получить от 100 тыс. до 1 млн грн

Правительство решило запустить специальные условия по программе «Собственное Дело» для креативных предпринимателей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь они смогут получить гранты от государства:

100 тыс. грн — для фрилансеров-ФЛП;

200 тыс. грн — для бизнеса, создающего 1 рабочее место;

500 тыс. грн — при условии создания 2 рабочих мест и софинансирования 70/30;

1 млн грн — при условии создания 4 рабочих мест и софинансирования 70/30.

Кого охватит

Программа включает кино и видеоиндустрию, библиотеки, музеи, театры, архитектуру, дизайн, медиа, фотографию, разработку игр и ПО, PR и рекламу, индивидуальную творческую деятельность.

Например, изготовление уникальных изделий народного художественного промысла и т. д.

По ее словам, «Собственное дело» — одна из самых действенных правительственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

За три года ее работы 28 тысяч украинцев получили гранты на начало или развитие собственного дела. Программа также активно поддерживает ветеранов — участники боевых действий получили более 2 тысяч стипендий.

После непростого начала года ситуация в секторе малого бизнеса в Украине улучшилась. Во втором квартале 2025 года количество вновь созданных ФЛП превысило число закрытых — это свидетельствует о постепенной стабилизации предпринимательской среды. Об этом свидетельствует исследование аналитиков YouControl.Market.

В первом квартале 2025 года сложилась аномальная ситуация: закрылись более 110 тыс. ФЛП, тогда как новых зарегистрировали только 57,7 тыс. Причиной этого стала преимущественно техническая задержка — в статистику попали и закрытия, накопленные за время, когда не работали госреестры. В результате чистое сокращение предпринимателей за этот период составило более 50 тысяч.

