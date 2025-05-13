Иностранцы, служащие в украинской армии, могут получить статус УБД — Минобороны Сегодня 15:45 — Личные финансы

Иностранцы, служащие в украинской армии, могут получить статус УБД — Минобороны

Иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта, могут получить статус участника боевых действий.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

В то же время, к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

«Учитывая вышесказанное, иностранцы, деятельность которых отвечает требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны соблюдать такие же процедуры, как и граждане Украины», — пояснил директор Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский.

Напомним, участники боевых действий имеют право на льготные условия исчисления страхового стажа, влияющие на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат.

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