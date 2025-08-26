Как вырос Государственный долг Украины в июле — Finance.ua
По состоянию на 31 июля 2025 года Государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7773,87 млрд грн, или 186,13 млрд долл. США.
Об этом пишет Министерство финансов Украины.
Государственный и гарантированный государством внешний долг — 5 827,95 млрд грн (74,97% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 139,54 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1 945,92 млрд грн (25,03%), или 46,59 млрд долл. США.
Государственный долг Украины составлял 7 477,52 млрд грн (96,19% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 179,03 млрд долл. США.
Государственный внешний долг составил 5 612,94 млрд грн (72,2% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 134,39 млрд долл. США.
Государственный внутренний долг составил 1864,57 млрд грн (23,99% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,64 млрд долл. США.
Гарантированный государством долг Украины составил 296,35 млрд грн (3,81%), или 7,1 млрд долл. США, в частности:
  • гарантированный государством внешний долг — 215,01 млрд грн (2,77%), или 5,15 млрд долл. США;
  • гарантированный государством внутренний долг — 81,34 млрд грн (1,05%), или 1,95 млрд долл. США.
В июле 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,29 млрд долл. США.
