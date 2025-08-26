«Налог на Google»: за полгода компании уплатили $85,7 млн ​​и €76,5 млн — Finance.ua

«Налог на Google»: за полгода компании уплатили $85,7 млн и €76,5 млн
Международные компании увеличивают отчисления в бюджет из-за «Налога на Google». За первое полугодие 2025 года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинцам, перечислили в бюджет 85,7 млн долларов США и 76,5 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
«Это на 16,2 млн долларов США (+23%) и 15,9 млн евро (+26%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. О начисленных суммах налога отчитались 132 человека — нерезиденты», — рассказала она.
Крупнейшие плательщики:
- Apple,
- Google,
- Valve,
- Meta,
- Sony,
- Etsy,
- Netflix,
- Wargaming,
- Bolt,
- OpenAI,
- Ebay
и т. д.
Также растет количество лиц — нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам. Сегодня их уже 141 (на 16 больше, чем в прошлом году).
«Это колоссальные поступления в бюджет, усиливающие нашу устойчивость даже в сверхсложных условиях. Более того, это уравнивает условия конкуренции между украинскими и международными бизнесами в сфере цифровых сервисов. Благодарна всем глобальным игрокам за добросовестную уплату налогов!» — подчеркнула и.о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Напомним, по итогам 2024 года международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или 151,2 млн долларов США.
Справка Finance.ua:
- напомним, что согласно ст. 208 прим. 1 Налогового кодекса Украины, с 1 января 2022 года компании-нерезиденты, поствляющие электронные услуги украинским физическим лицам, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС и уплачивать 20% НДС с операций поставки таких услуг;
- обязанность регистрации возникает, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки превышает 1 млн грн;
- введение этого налога способствует наполнению бюджета и создает равные условия для украинских и международных компаний, работающих в сфере цифровых услуг.
