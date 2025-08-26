Сколько средств получила Украина от стран-партнеров с начала 2025 года (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств получила Украина от стран-партнеров с начала 2025 года (инфографика) Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Сколько средств получила Украина от стран-партнеров с начала 2025 года (инфографика)

В первой половине 2025 г. большинство стран-партнеров увеличили объемы военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Среди тех, кто больше всего нарастил поддержку в этом году — Норвегия, Исландия, Бельгия, Франция, Ирландия, Канада и Швеция.

В то же время, если говорить об общем объеме помощи с начала полномасштабной войны, лидерами остаются США, институты ЕС, Германия и Великобритания.

Европейские страны продолжают удерживать высокий темп поддержки, в то время как Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа демонстрируют определенное снижение активности.

Сколько помощи выделило Украине каждое из государств-союзников

Как отмечается, ЕС (помощь от институтов: Еврокомиссии и Евросовета) поддерживал Украину в первой половине 2025 активнее, чем США. Объем помощи ЕС вырос на 29% (с 48,9 млрд до 63,2 млрд евро).

Приблизительно одинаково с начала 2025 года увеличился объем помощи от Нидерландов, Германии, Дании, Британии и Японии: на 22,8%, 23,4%, 25,5%, 25,7% и 29% соответственно.

Больше всего увеличили свою помощь в этом году такие страны:

Норвегия — с 3,35 до 6,49 млрд евро (на 93,7%),

Бельгия — с 1,87 до 3,20 млрд евро (на 71,1%),

Ирландия — со 180 до 290 млн евро (на 61,1%),

Франция — с 4,89 до 7,56 млрд евро (на 54,6%),

Канада — с 8,28 до 11,94 млрд евро (на 44,2%),

Швеция — с 5,41 млрд евро до 7,60 млрд евро (на 40,5%).

Помощь от не имеющей собственной армии Исландии увеличилась с 40 млн евро до 70 млн евро, то есть на 75% - это второй процентный показатель увеличения помощи, но сумма помощи соответствует возможностям страны.

Объем помощи от Португалии в этом году вырос на 30,4% (до 300 млн евро), Финляндии — на 20,7% (до 3,27 млрд евро), Эстонии на 19,7% (до 910 млн евро), Литвы на 13,5% (1,26 млрд евро), Новой Зеландии на 16,7% (70 млн евро), Люксембурга на 7,4% (до 29 млн евро).

Нейтральная в военном плане Австрия за первое полугодие года увеличила объем помощи до 820 млн евро, а Испания — до 1,47 млрд евро).

Актуальные данные об объемах военной помощи Румынии, Чехии и Швейцарии, тоже имеющей политику нейтралитета, с начала 2025 года требуют уточнения. Не исключено, что страны пересматривали размер помощи, которую могут выделить Украине в этом году.

