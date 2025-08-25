Спецпенсии заменят профессиональными пенсиями — что запланировал Кабмин в программе действий правительства
Кабинет Министров в программе действий правительства запланировал введение новой модели пенсионной системы.
В частности, в программе правительство предлагает переход к единой, «прогнозируемой» пенсионной системе:
- прямая связь между уплаченными страховыми взносами (ЕСВ), продолжительностью их уплаты и размером пенсии;
- трансформация специальных пенсий в профессиональные пенсии;
- введение обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения.
Трансформация специальных пенсий в профессиональные предполагает разработку и представление в декабре 2025 года законопроекта о профессиональных пенсионных программах.
В рамках этой меры должна быть обеспечена интеграция специальных условий пенсионного обеспечения с системой общеобязательного государственного пенсионного страхования, где каждый человек может получать пенсию из разных систем (сейчас выбор одной из пенсии). Также, по мнению правительства, это будет стимулировать к занятости после завершения карьеры на «привилегированных» работе, службе.
Читайте также: Как выйти на пенсию на 10 лет раньше и получать больше денег
Ранее глава Министерства социальной политики, семьи и единства Денис Улютин пояснил, что трансформация специальных пенсий в профессиональные означает, что оплата будет «с учетом трех факторов: базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная — из разных источников финансирования».
Со своей стороны, председатель социального Комитета Верховной Рады Галина Третьякова предложила уравнять возраст выхода на пенсию для прокуроров, судей
и т. п. с общими условиями выхода на пенсию гражданами. То есть убрать выход на пенсию по выслуге лет.
«Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны уходить на пенсию в одном возрасте и с индексацией по одинаковому механизму. Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно уходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать» — отметила Третьякова.
В качестве критериев достижения целей в 2025 году программа действий правительства предусматривает следующее:
- до 30 сентября поданы в Верховную Раду законопроекты о выплате сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных на исполнение судебных решений;
- до 31 декабря подан в Верховную Раду законопроект о накопительном пенсионном обеспечении;
- до 31 декабря представлены законопроекты о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и некоторые другие законы Украины об усовершенствовании механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав и о профессиональных пенсионных программах.
В качестве критериев достижения целей в 2026 году правительство предусмотрело, что до 31 декабря 2026 года будут усовершенствованы механизмы расчета пенсий. И для 5 млн человек пенсия составляет не менее 4000 грн.
Читайте также: Как восстановить пенсию, если не получали ее длительное время
Также программа действий предусматривает «обеспечение надлежащей защиты интересов государства в судах». Речь идет о решениях для судебных обязательств по пенсионным обеспечениям.
В частности, в рамках этого говорится о:
- разработке и представлении законопроекта о сохранении минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления с пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц;
- определен единый подход к перерасчету специальных пенсий путем их ежегодной индексации, а также некоторые другие вопросы выполнения решений КСУ;
- разработка законопроектов о выплате сумм пенсий, начисленных на исполнение судебных решений, а также о внесении изменения в статью 142 Закона «О судоустройстве и статусе судей» о выплате сумм пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных на исполнение судебных решений и о внесении изменения в статью 87 Бюджет денежного содержания судьям в отставке), начисленных во исполнение судебных решений.
Реформа солидарной пенсионной системы предусматривает разработку законопроекта о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по усовершенствованию механизма расчета пенсии и учета пенсионных прав.
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua:
Выбрать депозит
Поделиться новостью
Также по теме
Спецпенсии заменят профессиональными пенсиями — что запланировал Кабмин в программе действий правительства
Ошибки при начислении индексации: какие штрафы
Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде зарегистрировали законопроект
Наличные деньги уходят в прошлое: растет популярность безналичных расчетов (инфографика)
Как менялась инфляция в Украине за годы независимости
Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют