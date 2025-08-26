«Пульс»: бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством — Finance.ua

«Пульс»: бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством
Украинские предприниматели смогут напрямую сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс» на сайте Министерства экономики, а также на портале электронных сервисов министерства.
«Пульс» — цифровой инструмент обратной связи между бизнесом и государством", — говорится в сообщении.
«Пульс» позволяет:
- оставлять обращение о барьерах в работе бизнеса;
- анализировать проблемы по регионам и секторам экономики;
- обеспечивать быстрое реагирование на власть и подготовку решений.
Как работает система
Ранее «Пульс» функционировал как виджет в кабинете налогоплательщика на портале ГНС.
В шести регионах Украины он используется как CRM-система для обработки обращений: фиксирует проблемы, передает их в ответственные органы и формирует аналитику для принятия решений.
Теперь доступ к сервису стал шире — инструмент интегрирован в сайт Минэкономики.
Как воспользоваться «Пульсом»
- Зайти на сайт www.me.gov.ua.
- Нажать на иконку виджета «Пульс» с правой стороны экрана.
- Поставить оценку и оставить комментарий: указать барьеры, видение изменений или предложения относительно решений.
Министерство призывает бизнес активно приобщаться к использованию инструмента. Комментарии предпринимателей помогут государству оперативно видеть системные проблемы и формировать более взвешенные решения по развитию экономики.
Напомним, по данным YouControl, в 2024 году тысяча крупнейших украинских компаний получили 8,2 триллиона гривен чистого дохода. Это на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Самые многочисленные секторы крупного бизнеса:
- пищевая промышленность (140 компаний);
- сельское хозяйство (113);
- электроэнергетика (109);
- нефтегазовый сектор (101)
Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.
Правительство готовится ввести мораторий на проверки бизнеса сроком на пять лет. Цель инициативы — снять давление с предпринимателей. Ограничения будут распространяться на органы рыночного надзора и правоохранителей. В то же время, исключением станут предприятия, работающие с подакцизной продукцией, ведь в этой сфере есть проблемы.
