«Пульс»: бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством — Finance.ua

«Пульс»: бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством Сегодня 16:04 — Казна и Политика

«Пульс»: бизнес получил прямой канал коммуникации с правительством

Украинские предприниматели смогут напрямую сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс» на сайте Министерства экономики, а также на портале электронных сервисов министерства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте о главном за несколько минут.

«Пульс» — цифровой инструмент обратной связи между бизнесом и государством", — говорится в сообщении.

«Пульс» позволяет:

оставлять обращение о барьерах в работе бизнеса;

анализировать проблемы по регионам и секторам экономики;

обеспечивать быстрое реагирование на власть и подготовку решений.

Как работает система

Ранее «Пульс» функционировал как виджет в кабинете налогоплательщика на портале ГНС.

В шести регионах Украины он используется как CRM-система для обработки обращений: фиксирует проблемы, передает их в ответственные органы и формирует аналитику для принятия решений.

Теперь доступ к сервису стал шире — инструмент интегрирован в сайт Минэкономики.

Как воспользоваться «Пульсом»

Зайти на сайт www.me.gov.ua. Нажать на иконку виджета «Пульс» с правой стороны экрана.

Поставить оценку и оставить комментарий: указать барьеры, видение изменений или предложения относительно решений.

Министерство призывает бизнес активно приобщаться к использованию инструмента. Комментарии предпринимателей помогут государству оперативно видеть системные проблемы и формировать более взвешенные решения по развитию экономики.

Напомним, по данным YouControl, в 2024 году тысяча крупнейших украинских компаний получили 8,2 триллиона гривен чистого дохода. Это на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Самые многочисленные секторы крупного бизнеса:

пищевая промышленность (140 компаний);

сельское хозяйство (113);

электроэнергетика (109);

нефтегазовый сектор (101)

Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.

Правительство готовится ввести мораторий на проверки бизнеса сроком на пять лет. Цель инициативы — снять давление с предпринимателей. Ограничения будут распространяться на органы рыночного надзора и правоохранителей. В то же время, исключением станут предприятия, работающие с подакцизной продукцией, ведь в этой сфере есть проблемы.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.