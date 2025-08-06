У яких секторах економіки бізнес отримує найбільші доходи — дослідження YouControl (інфографіка)
У 2024 році тисяча найбільших українських компаній отримали 8,2 трильйона гривень чистого доходу. Це на 15% більше, ніж у попередньому періоді.
Про це свідчать результати дослідження YouControl.
Сектори великого бізнесу
Тисяча найбільших компаній України представляють різні галузі економіки. Найчисельнішими секторами великого бізнесу є:
- харчова промисловість (140 компаній);
- сільське господарство (113);
- електроенергетика (109);
- нафтогазовий сектор (101).
Більше ніж по 50 компаній серед топ-1000 за доходами підприємств діє у таких секторах як оптова та роздрібна торгівля, машинобудування.
Електроенергетика вперше випередила нафтогазовий сектор і стала лідером за обсягом чистого доходу майже 1,4 трлн грн або 16,7% від загальної суми. Нафтогаз втратив першість, залишившись із часткою 15,4%.
Інші сектори в топі:
- роздрібна торгівля — 9,6% (проти 10,6% роком раніше);
- сільське господарство — 8,9% (обігнало харчову промисловість);
- харчова промисловість — 8,4%;
- металургія — 6,9% (зростання з 6,5%).
Сфери інформаційних технологій та телекомунікацій продовжили втрату позицій у структурі великого бізнесу, знизивши частку з 1,1% до 1% кожна.
Географія найбільших компаній
426 компаній (52% загального доходу топ-1000) зареєстровані в Києві. Ще 26% чистого доходу від реалізації продукції згенерували великі підприємства з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Запорізької областей.
У топ-10 регіонів також увійшли Полтавська, Одеська, Черкаська, Вінницька та Волинська області з частками 1,9−2,7% кожна.
Найменше компаній серед лідерів зареєстровано в Чернівецькій (7) та Донецькій (5) областях. Через війну повністю відсутні представники з Криму, Луганщини та Херсонщини.
«Вікова» структура
Більше третини компаній у рейтингу мають вік від 3 до 10 років, проте найкращі фінансові результати демонструють компанії, зареєстровані понад 20 років тому. Водночас серед молодих фірм (1−3 роки) вже є гравці з великим обсягом доходів.
Середній «вік» компаній із топ-1000 значно варіюється залежно від галузі. Наймолодші компанії представлені у динамічних секторах, таких як азартні ігри (5 років), електроенергетика (7 років) і нафтогаз (8 років).
Регіональні тренди
У 2024 році Київ продемонстрував найбільший абсолютний приріст доходів +570 млрд грн (+15%). Значні результати також у:
- Дніпропетровської області +175 млрд грн (+20%);
- Полтавської області +62 млрд грн (+38%);
- Закарпаття — лідер за відносним зростанням +97% (+34 млрд грн).
У Львівській області, на відміну від успіхів попередніх років, приріст доходів великого бізнесу виявися незначним: +0,8% (+2,8 млрд).
Максимально частка в доходах великих компаній знизилась в Одеській області на -0,9 п.п. або -37 млрд грн. Низхідний тренд з відомих причин торкнувся Харківщини (-0,4 п.п.), Донеччини (-0,3 п.п.), а також Сумщини (-0,1 п.п.).
Водночас у Запорізькій та Миколаївській областях, попри надзвичайний тиск через близькість до лінії зіткнення, приріст сукупних доходів компаній з топ-1000 склав +48 млрд грн (+0,3 п.п.) та +32 млрд грн (+0,3 п.п.) відповідно.
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