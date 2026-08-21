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Премʼєр сказав, куди підуть отримані кошти від продажу Sense Bank

Фондовий ринок
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Міністерство фінансів отримало завдання активізувати процес продажу Sense Bank.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, наголосивши, що до процесу залучено міжнародного інвестиційного радника.
«Це допоможе забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу», — вважає він.
За словами Корецького, паралельно Мінфін спільно з Нацбанком «мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління».
«Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, таких як Sense Bank, підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб», — сказав прем’єр.
Нагадаємо, що триває операція НАБУ і САП «Форест Гамп». Правоохоронці заявили, що через Sense Bank легалізували кошти на заставу за фігуранта справи «Мідас», вірогідно, ексміністра енергетики Германа Галущенка. До складу злочинної групи входили, як заявляється, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку.
Після того Нацбанк визнав голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладищенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Нацбанк вимагає від уряду припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.
«Це допоможе забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу», — вважає він.
За словами Корецького, паралельно Мінфін спільно з Нацбанком «мають вирішити всі накопичені проблеми в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління».
«Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, таких як Sense Bank, підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб», — сказав прем’єр.

Скандал навколо Sense Bank

Нагадаємо, що триває операція НАБУ і САП «Форест Гамп». Правоохоронці заявили, що через Sense Bank легалізували кошти на заставу за фігуранта справи «Мідас», вірогідно, ексміністра енергетики Германа Галущенка. До складу злочинної групи входили, як заявляється, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку.
Після того Нацбанк визнав голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Нацбанк вимагає від уряду припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.
За матеріалами:
УНІАН
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