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рф атакувала склади «Фори» та Yves Roсher на Київщині

Фондовий ринок
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Окупанти на Київщині свідомо поцілили у склади «Фори» та Yves Roсher. Є значні руйнування.
Про це повідомляє в заявв бренду косметики Yves Roсher Ukraine у Facebook та мережі продовольчо-промислових супермаркетів «Фора» у Facebook.
Пошкоджено склад «Фори» у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.
У компанії зазначили, що найважливішим є те, що не постраждали люди. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.
Цей склад почав працювати лише минулого тижня, після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру «Фори».
У компанії пообіцяли перебудувати маршрути та знайти рішення, щоб споживач зміг купити улюблені продукти. Попри все «Фора» продовжує працювати.

Yves Roсher

Бренд зробив заяву, що унаслідок масованої атаки росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.
Наразі компанія тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.
Також в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацію з вже оформленими замовленнями. Про статус проінформують після оцінки наслідків пошкодження складу.
Ще вони зазначили: бутіки бренду продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений.
За матеріалами:
Finance.ua
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