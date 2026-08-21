Amazon розширить доставку дронами Сьогодні 07:22 — Фондовий ринок

Компанія Amazon в середу оголосила про розширення своєї служби доставки дронами, яка до кінця року охопить сотні міст і селищ США, збільшивши свою зону покриття, передає УНН із посиланням на Reuters.

Розширення відбувається більш ніж через десять років після того, як засновник компанії Джефф Безос у 2013 році продемонстрував так звані октокоптери, або безпілотні дрони, і передбачив, що ця послуга стане доступною протягом чотирьох-п'яти років.

В даний час Amazon здійснює доставку дронами з 11 пунктів, включаючи Папілліон, штат Небраска, та Раскін, штат Флорида. Компанія планує розширити зону покриття до Сіракьюса, штат Нью-Йорк, та околиць Клівленду, а також інших районів. Один центр доставки може охоплювати кілька міст у радіусі приблизно 7,5 миль. Amazon заявила, що широке розгортання розширить зону покриття приблизно 500 населених пунктів.

З 2013 року Amazon кілька разів модернізувала свій дрон Prime Air. Більш ранні моделі приземлялися для доставки посилок. Поточна версія, відома як MK30, зависає за кілька футів над землею і відпускає їх.

Вартість доставки дроном складає 4,99 долара для клієнтів або на 2 долари менша для учасників програми Prime, а при замовленні на суму від 50 доларів плата не стягується.

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