НБУ вимагає звільнення голови наглядової ради Сенс Банку Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у facebook

Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення.

НБУ також висунув акціонеру банку відповідну вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Миколи Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Національний банк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради банку.

Оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції.

За результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться всього складу наглядової ради.

Національний банк досліджуватиме всі нововиявлені факти та співпрацюватиме з правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня 2026 року голова Наглядової ради АТ «Сенс Банк» Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання повноважень голови Наглядової ради АТ «Сенс Банк» за власною ініціативою на період, необхідний для зʼясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа.

Перед цим депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про масштабну корупційну схему довкола «Сенс Банку».

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