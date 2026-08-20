«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів Сьогодні 12:18 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів

Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області вносять оперативні зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.

Про це пише Укрзалізниця

Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть:

№ 6903 та № 6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ)

№ 6902 та № 6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Змінять маршрут прямування і регіональні рейси:

№ 893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ)

№ 894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:

№ 6909 та № 6911 Ніжин — Київ-Волинський

№ 6910 Київ-Волинський — Ніжин.

Протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань.

Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози

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