«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів
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Через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області вносять оперативні зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.
Про це пише Укрзалізниця.
Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть:
№ 6903 та № 6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ)
№ 6902 та № 6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).
Змінять маршрут прямування і регіональні рейси:
№ 893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ)
№ 894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).
Також цієї доби не матимуть змоги здійснити рейс:
№ 6909 та № 6911 Ніжин — Київ-Волинський
№ 6910 Київ-Волинський — Ніжин.
Протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань.
Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрозиЯкщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.