Угорські правоохоронці зняли підозри щодо інкасаторів Ощадбанку — деталі Сьогодні 18:12 — Фондовий ринок

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення готівки та дорогоцінних металів співробітниками Ощадбанку.

За результатами комплексного розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження банкнот і золотих зливків та не виявили ознак кримінального правопорушення.

Розслідування було розпочато 5 березня 2026 року на підставі кримінальної скарги Управління захисту Конституції Угорщини. Йшлося зокрема про регулярне транзитне перевезення готівки в іноземній валюті та інвестиційного золота спецтранспортом Ощадбанку з Австрії до України через територію Угорщини.

Читайте також НБУ вимагає компенсації після інциденту з інкасаторами Ощадбанку

Під час огляду інкасаторського конвою угорські правоохоронці виявили у двох автомобілях Ощадбанку 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золотих зливків.

У межах розслідування було перевірено митні декларації та документи щодо вантажів, результати митних оглядів, проведено допити та експертизи, досліджено вилучені електронні пристрої, перевірено маршрути руху транспортних засобів, а також отримано інформацію від інших європейських правоохоронних органів. Окремо було направлено європейські слідчі доручення до Австрії та Польщі.

Отримана в результаті слідчих дій інформація підтвердила, що банкноти та дорогоцінні метали належали Ощадбанку та були придбані в межах окремих міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG відповідно до рамкової угоди між банками. Слідство не виявило доказів кримінального походження коштів чи дорогоцінних металів.

«Для Ощадбанку важливо, що угорське слідство провело повну перевірку обставин перевезення цінностей включно з походженням коштів і дорогоцінних металів, документами, митними процедурами та банківськими операціями. За результатами цієї роботи було встановлено, що активи мали законне походження і були отримані в межах звичайних міжбанківських операцій. Кримінальне провадження припинено через відсутність складу кримінального правопорушення. Ми вітаємо це рішення та надалі забезпечуватимемо найвищі стандарти прозорості й дотримання законодавства у всіх операціях банку», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

У рішенні NAV зазначено, що наявні у кримінальному провадженні інформація та докази підтвердили: банкноти та дорогоцінні метали не походили від злочинної діяльності. Не було встановлено і ознак будь-якого іншого кримінального правопорушення. Відтак провадження припинено через відсутність передбаченого законом складу злочину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.