72 свердловини «Укрнафти» вже працюють з інтелектуальним керуванням насосами Сьогодні 07:35 — Фондовий ринок

«Укрнафта» впроваджує інтелектуальне управління штанговими свердловинними насосними установками за допомогою програмного забезпечення Weatherford ForeSite.

«Сьогодні фонд свердловин, обладнаних ШСНУ, налічує 580 одиниць. Уже 72 працюють з інтелектуальним керуванням, ще 62 підключаємо до сучасної системи Weatherford ForeSite. Надалі плануємо щороку впроваджувати такі рішення ще на 40−60 свердловинах, — зазначив голова правління АТ „Укрнафта“ Богдан Кукура. — Цифрові технології сьогодні — це не окремий напрям розвитку, а один із ключових інструментів підвищення ефективності видобутку. Саме такі рішення дозволяють одночасно збільшувати операційну ефективність, зменшувати витрати та підвищувати надійність роботи обладнання».

Система в режимі реального часу аналізує роботу свердловини, стан насосного обладнання та приплив рідини, після чого автоматично підбирає оптимальний режим роботи. Це дозволяє підтримувати максимально ефективний видобуток без перевантаження обладнання.

Для компанії це означає не лише автоматизацію процесів, а й цілком практичний результат:

• той самий або навіть більший обсяг видобутку;

• менше споживання електроенергії на кожну тонну видобутої рідини;

• довший міжремонтний період роботи обладнання;

• менше виїздів ремонтних бригад;

• нижчу собівартість видобутку.

АТ «Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки «NAFTAКарта», що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ «Укрнафта-Постач».

Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

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