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Anthropic збільшила доходи більш ніж у 14 разів: компанія готується до IPO

Фондовий ринок
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Anthropic
Anthropic, news.sky.com
Компанія, яка ще недавно вважалася аутсайдером у гонці штучного інтелекту, стрімко набирає обертів. Anthropic, розробник чат-бота Claude, у другому кварталі 2026 року отримала понад $11,5 млрд доходу — більш ніж у 14 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Такі попередні показники компанія розкрила потенційним інвесторам напередодні можливого масштабного виходу на біржу.
Про це пише Bloomberg.

Доходи Anthropic

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні Bloomberg, у другому кварталі 2026 року попередній дохід Anthropic перевищив $11,5 млрд.
Для порівняння:
  • у II кварталі 2025 року — $787 млн;
  • у I кварталі 2026 року — $4,73 млрд;
  • у II кварталі 2026 року — понад $11,5 млрд.
Таким чином, за рік показник зріс більш ніж у 14 разів.
У другому кварталі компанія також уперше отримала позитивний скоригований операційний прибуток, йдеться в документах. Водночас цифри поки попередні та можуть бути переглянуті.

Anthropic набирає клієнтів і конкурує з OpenAI

Стрімке зростання відбувається на тлі боротьби Anthropic із давнім конкурентом — OpenAI — за корпоративних клієнтів.
Claude активно використовують професіонали, зокрема для автоматизації та виконання завдань, пов’язаних із програмуванням. Ще нещодавно Anthropic вважалася одним із аутсайдерів у перегонах ШІ, однак останнім часом компанія значно посилила свої позиції.
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У травні річний темп доходів Anthropic перевищив $47 млрд. Для OpenAI цей показник становить понад $40 млрд, хоча компанії можуть розраховувати його за різними методиками.
Anthropic уже проводить зустрічі з потенційними інвесторами перед можливим великим IPO. Компанія конфіденційно подала документи для виходу на біржу та працює над підготовкою розміщення з Morgan Stanley, Goldman Sachs та JPMorgan Chase.
Залучені на біржі кошти компанія планує використати, щоб зберегти перевагу над OpenAI та іншими розробниками ШІ. Водночас AI-компанії витрачають сотні мільярдів доларів на розробку найсучасніших моделей.
Якщо Anthropic вийде на біржу вже восени, вона може випередити не лише OpenAI, а й китайську AI-компанію DeepSeek, яка також готується до IPO.
За матеріалами:
Finance.ua
ClaudeAnthropicIPOШІ
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