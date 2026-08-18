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Apple може виплатити власникам iPhone по $95 через затримку Siri AI

Фондовий ринок
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Apple погодилася врегулювати колективний позов, пов’язаний із затримкою оновленого голосового помічника Siri зі штучним інтелектом.
У межах мирової угоди власники iPhone можуть отримати до $95 компенсації. Остаточно угоду суд має затвердити наступного року.
Суддя призначив слухання щодо фінального затвердження мирової угоди на 24 лютого 2027 року. Фактичні виплати, якщо рішення буде схвалено, почнуться через кілька місяців після цієї дати. Наразі власникам iPhone нічого робити не потрібно — спеціальний сайт із формою для подання заявок ще не запущений.
Проблема виникла через нові можливості Siri, які Apple представила разом із концепцією Apple Intelligence. Компанія обіцяла значно розширити можливості асистента, зокрема дозволити йому краще розуміти контекст запитів та взаємодіяти з інформацією на пристрої. Однак запуск цих функцій затягнувся.
Спочатку Apple планувала використовувати для нової Siri технології OpenAI ChatGPT, але згодом обрала Google як основного постачальника моделей штучного інтелекту. Через затримки власники iPhone звинуватили Apple у просуванні функцій, які на момент реклами фактично не були доступними.
У травні Apple погодилася виплатити $250 млн у межах врегулювання претензій. Якщо суд остаточно схвалить угоду, окремі власники iPhone зможуть отримати до $95. Водночас остаточні умови виплат, критерії участі та порядок подання заявок стануть зрозумілими лише після завершення судової процедури.
За матеріалами:
itechua
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