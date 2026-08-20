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Львівська TechMagic купила CCTV Design Tool за оцінкою до $700 000

Фондовий ринок
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Львівська IT-компанія TechMagic 19 серпня оголосила про придбання B2B SaaS-платформи CCTV Design Tool, якою користуються компанії у понад 75 країнах світу. Сторони не розкривають вартість угоди, однак її оцінюють у $500 000−700 000.
Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на пресслужбу TechMagic.
CCTV Design Tool — браузерна платформа для проєктування систем відеоспостереження, орієнтована передусім на інсталяторів та інтеграторів відповідного обладнання. За даними TechMagic, платними ліцензіями сервісу користуються понад 2000 компаній.
Платформа дозволяє створювати проєкти систем відеоспостереження, у реальному часі моделювати зони покриття камер та готувати комерційні пропозиції для корпоративних замовників. Сервіс працює за freemium-моделлю, за якої базові можливості доступні безкоштовно, а частина користувачів переходить на платні підписки.

TechMagic запускає Venture Builder

Придбання CCTV Design Tool має стати основою нового напряму TechMagic — Venture Builder, у межах якого компанія планує запускати та масштабувати власні B2B SaaS-продукти.
«Ми свідомо вирішили купити прибутковий бізнес із перевіреною бізнес-моделлю і масштабувати його», — заявив співзасновник TechMagic Андрій Кузьмич.
Для розвитку придбаного сервісу компанія планує використовувати власну експертизу у програмній інженерії, штучному інтелекті, дизайні та B2B-маркетингу. Серед пріоритетів — розширення пропозиції для великих корпоративних клієнтів та розвиток партнерств із виробниками і постачальниками обладнання.
Для TechMagic це перша угода, в межах якої компанія придбала глобальний продуктовий бізнес, а не сервісну IT-компанію.

Це четверта M&A-угода TechMagic

TechMagic заснували у Львові у 2014 році Олег Даць, Лідія Даць та Андрій Кузьмич. Компанія займається розробкою програмного забезпечення повного циклу, працює з проєктами у сферах healthtech і fintech, а також спеціалізується на хмарній інфраструктурі AWS, кібербезпеці та Salesforce-розробці.
Компанія має центри розробки у Львові, Варшаві та Кракові.
Придбання CCTV Design Tool стало четвертою M&A-угодою в історії TechMagic. Раніше компанія придбала київського аутсорсера Dynamo Development, а у 2025 році — польську Salesforce-консалтингову компанію Hitteps та сервісну компанію Diversido.
Нинішня угода водночас стала першою для нового напряму Venture Builder, за допомогою якого TechMagic планує розвивати власний портфель глобальних B2B SaaS-продуктів.
За матеріалами:
borgexpert
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